Escono di strada a Civezzano, cinque giovani finiscono al santa Chiara

5 giovani ragazzi dai 18 ai 28 anni finiti in ospedale in codice rosso.

È questo il bilancio dell’incidente successo stamane alle 7.30 a Civezzano sulla strada che porta alla frazione di Torchio.

L’autovettura con a bordo i cinque ragazzi per cause ancora da verificare è uscita di strada finendo in campagna.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Civezzano, quattro ambulanze, l’auto medica e i carabinieri che avranno il compito di capire la dinamica dell’incidente.

I ragazzi ricoverati non sono in pericolo di vita e sono monitorati dall’equipe del santa Chiara. Alcune ferite e molto spavento, per fortuna.

