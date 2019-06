Approvate le linee guida del servizio civile per la XVI legislatura

Tra satira e servilismo c’è differenza e quella della “giudice” Loredana Cont al Tribunale della Penitenza delle Feste Vigiliane, assomiglia più al secondo caso indicato.

I maligni potrebbero anche dire che, visto i recenti scandali che hanno coinvolto i giudici italiani, Loredana Cont ha voluto continuare nello stesso solco.

Loredana Cont, abile e preparata professionista, evidentemente ha voluto calarsi fino in fondo nel ruolo dimostrando settarismo e mancanza di indipendenza, facendosi portavoce di quella sinistra sempre più minoritaria sia in Trentino che in Italia.

Oltre allo sbilanciamento degli accusati quindi potenziali “toncati”, a tutto danno del centro destra, sono interessanti anche i capi d’accusa.

Mirko Bisesti è in gioco perché accusato “di essersene andato da un convegno scortato dalla polizia”, ma che capo d’accusa è?

Ricordiamo che Bisesti fu costretto ad essere scortato dalla Polizia perché assaltato al convegno dentro il palazzo della provincia dalla sinistra antagonista e relative sigle di supporto e che era uscito dalla porta principale del Palazzo della Regione della quale è assessore.

Poi abbiamo il sindaco Andreatta accusato dei “divieti imposti per il divertimento notturno anche degli studenti”.

Di certo Andreatta di cose giuste ne ha fatte poche, ma in questo caso i suoi atti sono state risposte inevitabili ad una situazione ormai invivibile in termini di convivenza cittadina.

Però il capo d’accusa è una carezza alla sinistra, anarchici e centro sociale che contestano in assoluto questi divieti.

Poi è la volta dei consiglieri comunali Maschio ( 5stelle) e Bridi ( Lega) primi firmatari della proposta di utilizzo del dismesso Hotel Panorama come “ casa aperta”, cioè un bordello.

Occhio all’accusa mossa a Stanchina “assessore di tutto anche delle Vigiliane a sua insaputa. In difficoltà di comprensione con la giunta ed incapace di provvedere ai vespasiani, quando ci sono i mercatini”.

Poi Fugatti per via della Valdastico e guarda caso, anche per la gestione del flusso migranti.

L’assessore Failoni, pensate un po’rischia di essere “toncato” per la riapertura del traffico nelle strade dolomitiche.

Infine Kaswalder “per aver licenziato il suo segretario Walter Pruner, reo di aver partecipato al congresso del Patt”.

Il massimo della vena comica che riesce a esprimere Loredana Cont è con l’assessore Segnana perché in quanto donna, il nostro giudice si rifiuta di “ toncarla”.

Se a questo affianchiamo i premi che Loredana Cont ha deciso di assegnare, abbiamo il quadro completo del servizievole schierarsi di questa tonca: “Punto d’Incontro” e Alessio Zeni, maestro elementare che ha composto la canzone “L’altalena” con la quale sono stati strumentalizzati dei bambini sul tema dell’accoglienza.

Se Loredana Cont non ha il coraggio di fare satira sui potenti della città di Trento, la fantasia per trovare situazioni e capi d’accusa originali, è meglio che torni a provare di far ridere, senza toga.

Insomma, per favore, ridateci super Mario e Lucio Gardin