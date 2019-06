Il Monza di Galliani e Berlusconi: in ritiro nelle valli trentine.

L’ambizioso Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi ha comunicato in una nota di aver scelto, per il ritiro estivo, le valli trentine. Nel settembre 2018, il “Cavaliere di Arcore” ha acquisito il club brianzola (che milita in serie C) tramite il gruppo Fininvest.

Sono nove mesi di passione per il club della Regina Teodolinda. E’ un cortometraggio di duecentosettanta giorni intensi e complicati: l’esonero di Marco Zaffaroni e l’arrivo di Cristian Brocchi, la ricca campagna di rafforzamento invernale, la disfatta a tempo scaduto nella finale di Coppa Italia di C, infine la sconfitta amara nei playoff.

La squadra biancorossa, in preparazione della stagione 2019-2020, sarà in ritiro a Brentonico dal 17 luglio sino al 3 agosto.

Tra il Garda e la Vallagarina, i giocatori e lo staff tecnico soggiorneranno presso l’Hotel San Giacomo, dove usufruiranno delle strutture sportive offerte dall’Azienda del Turismo locale e gestite dal Monte Baldo.

Sono in programma intense sedute di allenamento alternando il lavoro fisico-atletico e la preparazione tecnico-tattica. Tra le piante e i fiori rari si disputeranno le prime amichevoli stagionali.

Tra gli itinerari panoramici, la squadra monzese fruirà del Centro Sportivo di Bretonico. L’impianto è dotato del campo in erba e di un terreno sintetico.

L’altopiano di Brentonico fu il ritiro del Monza di Gigi Radice nella stagione 1997-1998.

Nelle ultime stagioni la località trentina è stata quartier generale estivo di alcune società di Serie A: Chievo Verona e Atalanta.

La rosa, affidata al confermato mister Brocchi, inizierà la preparazione il 15 Luglio presso il Centro Sportivo Monzello, fiore all’occhiello del club biancorosso.

Eseguiti i primi test in Via Ragazzi del ’99, il coach milanese guiderà il primo allenamento, poi mercoledì 17 luglio la partenza per il “giardino d’Italia”.

Riportiamo le parole dell’amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani dal sito ufficiale www.monza1912.it: “Siamo felici di aver scelto Bretonico, bellissima località trentina, per poter svolgere un ritiro precampionato all’altezza delle nostre ambizioni calcistiche. Le strutture sportive e l’organizzazione dell’Hotel S. Giacomo, unite al clima e alla posizione geografica dell’altopiano di Bretonico, sono l’ideale per svolgere una preparazione vincente come speriamo possa essere la nostra prossima stagione sportiva.”

Nel frattempo la società, con il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri, lavora per rafforzare l’impalcatura e il telaio della squadra, come racconta Stefano Peduzzi, direttore di Monza News (www.monza-news.it): “Il club di Silvio Berlusconi si sta muovendo come doveva fare: giocatori di categoria superiore con un’età ancora relativamente giovane, che possano durare nel tempo per un progetto vincente.”

