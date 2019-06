Presentato l’Urban Summer Festival 2019

Tra lunedì 24 e venerdì 28 giugno, anche la copertura dell’edificio grande – nell’ex Area Piccoli – sarà finalmente rimossa e il terreno offrirà un colpo d’occhio completamente diverso rispetto a quello a cui i moriani sono abituati da decenni.

Già ora l’area appare del tutto mutata, ma l’esito finale non mancherà di sorprendere. L’area ex Piccoli verrà definitivamente ceduta al Comune al termine dei lavori.

Come noto a tutti, la copertura del capannone è in cemento amianto, le cui attuali condizioni non destano preoccupazione.

L’impresa ha informato amministrazione comunale e cittadinanza che, nelle giornate di giovedì e di venerdì ha lavorato e lavorerà per l’incapsulamento delle lastre: lo si effettua con lattice di resine acriliche spruzzato sulle stesse lastre, sul lato esterno.

La settimana prossima, come detto, avverrà la rimozione vera e propria, dapprima rimuovendo i fissaggi meccanici e quindi togliendo manualmente le lastre e depositandole sul cestello del mezzo utilizzato.

Dopo la rimozione di alcune lastre, queste verranno portate a terra, posizionate sui nylon precedentemente stesi sul pavimento, trattate sul lato interno e poi depositate su appositi bancali, che verranno imballati ed etichettati.

La direzione lavori comunica quindi che, nei primi 2 giorni, l’operazione effettuata è solo quella della spruzzatura della resina acrilica.

Unica fase leggermente più delicata è quella, sopra descritta, della rimozione, dunque le mattinate della prossima settimana. In quella fascia oraria, ai cittadini si consiglia – nelle aree adiacenti e limitrofe al cantiere – di tenere chiuse porte e finestre; di non stendere biancheria; di non far sostare persone, animali e bambini in prossimità del luogo di lavoro.

Il lavoro di rimozione sarà eseguito dalla ditta specializzata “Toniolo Daniele Coperture edili”.