«Operazione ascolto – Trento muoviti»: a Gardolo clamoroso flop di Ghezzi «essere umano»

A quanto pare, all’amministrazione comunale di centro sinistra il gioco delle bocce non è simpatico.

Il gioco delle bocce da sempre è un’attività minore in Trentino.

Sono poche le realtà che superano l’aspetto amatoriale.

Pubblicità Pubblicità

Fra queste la società Canova con una squadra impegnata in serie A2, Villazzano e Trento Sud che gioca sui campi gestiti dagli alpini.

Per il resto l’attività è puramente ricreativa.

La convenzione in essere che è già stata prorogata due volte per sei mesi, andrà a cessare inderogabilmente il 30 giugno.

Alle associazioni è stata proposta quella nuova che ieri pomeriggio Franco Vernarelli cassiere e tecnico della società, ha polemicamente restituito al mittente: “ Come contributo per la serie A il comune ci da 800 euro. Per la gestione dei campi ci riconosceva un compenso forfettario ivato di 4 mila euro: per noi sono cifre importanti. Con la nuova convenzione ci riconoscono solo il rimborso di alcune spese fisse come assicurazione e tassa sui rifiuti, ma non le pulizie ordinarie: quelle alla pari del mantenimento dei campi, ci chiedono che siano fatte gratuitamente, a titolo di volontariato”.

La differenza è sostanziale. Prima alla società andava una cifra fissa che poteva gestire liberamente, mentre adesso sarebbe solo un rimborso di spese che si dovrebbero anticipare.

“Non ci sta bene e se ci toglieranno i campi, chiuderemo anche il bar perché non avrebbe senso tenerlo aperto che però è un punto di riferimento per tutta la comunità di Canova”.

Secondo Vernarelli, anche Ana Trento Sud e Villazzano non hanno sottoscritto la nuova convenzione ed il rischio concreto che si corre e che da luglio in poi a Trento e circondario, non si possa più giocare alle bocce.

Le alternative sarebbero i campi di Pergine e Riva.

La bocciofila di Canova ha incontrato l’assessore Uez, Antonella Mosna presidente della circoscrizione di Gardolo, il consigliere comunale Serra senza riuscire ad avere nessun riscontro positivo.

Adesso cosa farete? “Spero nel supporto della popolazione – conclude Vernarelli – e che si apra un dibattito politico sulla nostra situazione. A parte l’aspetto agonistico per il quale ho iscritto la squadra al campionato di A2 nei termini previsti, ma rischiamo di restare senza campo; consideriamo che le bocce sono un’occasione di socializzazione e di movimento per gli anziani, ma a quanto pare all’amministrazione comunale non importa nulla”.