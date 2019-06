Finisce sull’orlo del costone, salvato dai vigili del fuoco

Il Movimento 5 Stelle di Dro attraverso il proprio Capogruppo Consigliere Alvaro Tavernini, ha depositato alla Procura della Repubblica di Rovereto e presso diversi altri Organi, per la rispettiva competenza in materia, un esposto, al fini di fare chiarezza, fra l’altro, su una ipotesi di mancato rispetto della normativa che determina il principio di rotazione degli incarichi a Professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione.

Analizzati gli atti protocollati presso la pubblica amministrazione, Tavernini ha rilevato infatti che il Comune di Dro ha affidato, per oltre 15 anni, la programmazione urbanistica ad un unico e noto Professionista della zona.

«A seguito dell’entrata in vigore della normativa che prevede la rotazione degli incarichi l’amministrazione ha individuato quale subentrante un architetto che, in un recente passato, ha collaborato, – spiega in un nota Tavernini – a quanto ci risulta privo di formale autorizzazione in tema di programmazione urbanistica, anche per il comune di Dro, con il professionista in argomento, con spregio del codice di comportamento richiesto ai Collaboratori esterni. E’ stato , inoltre, appurato che il nuovo professionista incaricato ha apportato al proprio Curriculum Vitae – pubblicato anche in internet -, diversi aggiustamenti, prima di depositarlo agli atti del comune ovvero di tutti quei riferimenti che potevano ricondurlo ai lavori già svolti sul Comune di Dro, assieme allo studio che aveva ricevuto l’incarico ufficiale».

Altro aspetto a cui fa riferimento il capogruppo del M5s è il fatto che, al collaboratore esterno allo studio, siano stati messi a disposizione tutti i dati sensibili e non relativi ad un incarico che non è mai stato a lui assegnato da parte dell’amministrazione comunale.Il consigliere poi evidenzia una cosa: «l’Avviso Comunale pubblicato nel mese di aprile 2019, al fine di raccogliere nuove proposte per redigere il nuovo PRG, a pochi mesi dal rinnovo elettorale ha quasi una finalità di raccolta consensi avviando, di fatto, la campagna elettorale. Ad oggi le proposte non vincolanti da esaminare risultano circa 180».

Tavernini rammenta inoltre all’amministrazione che la Politica che governa il comune di Dro ha dei criteri a cui ci si dovrebbe ispirare, per una saggia pianificazione urbanistica e per una corretta amministrazione del pubblico interesse, devono incardinarsi sul rispetto di tre principi basilari:

1) perseguire l’interesse generale per cui siano evidenti e prevalenti i vantaggi economici per il comune rispetto a quelli per il privato;

2) riguardare aree che già il PRG destina come aree di interesse pubblico ( parcheggi, verde pubblico, attrezzature pubbliche…) per le quali è accertata l’esigenza della comunità di entrarne in possesso;

3) prevedere crediti edilizi per il privato che non comportino ulteriore consumo di suolo ovvero che maturino su aree già urbanizzate ed edificabili seguendo il principio della densificazione urbanistica.

Quindi lo strumento della perequazione deve intendersi quale mezzo esclusivo per raggiungere fini ed obiettivi di interesse generale e con crtieri univoci e non certamente utilizzato ad personam

«Ci auguriamo che la Procura della Repubblica e gli Organi preposti sollecitati, possano rimuovere ogni ragionevole dubbio dalle nostre preoccupazioni. Il compito che ci siamo assunti è quello di rispettare l’impegno preso con la Cittadinanza, cioè fare chiarezza su ogni cosa che possa essere dannosa e irrispettosa nei confronti dei Cittadini e dell’ambiente nonché un controllo della discrezionalità politica garantendo imparzialità nel trattamento» -conclude il consigliere pentastellato