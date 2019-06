Enrico Galvan presenta la nuova giunta di Borgo Valsugana

Nei giorni scorsi è stata ufficialmente presentata dal neo eletto sindaco Enrico Galvan la giunta comunale che amministrerà la comunità di Borgo e Olle per i prossimi sei anni.

La carica di Vice Sindaco è stata affidata a Luca Bettega con competenza in bilancio, sport, politiche sociali e politiche del lavoro.

Il resto della squadra di governo è composto dagli assessori Mariaelena Segnana con competenze in materia di attività culturali, istruzione, formazione e ricerca e pari opportunità.

Giacomo Nicoletti con competenze in materia di commercio, artigianato, politiche giovanili, viabilità e piano asfalti.

Paolo Dalledonne con competenza in materia di patrimonio comunale, cantiere comunale, verde pubblico, cura del territorio, aree ecologiche, ciclo dei rifiuti, agricoltura e foreste.

Patrizio Andreatta con competenze in materia di turismo, promozione del territorio, gestione eventi, comunicazione.

Il primo cittadino Galvan avrà competenze in materia di urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, sanità, protezione civile, polizia locale, sicurezza, politiche ambientali, politiche industriali, e personale.

Presidente del consiglio è stato eletto Emanuele Deanesi (ex assessore) mentre la Vice Presidenza è andata al giovane Davide Decarli in quota Lega Nord candidato con la “coalizione del cambiamento” che vedeva come candidato sindaco Marika Sbetta.

La nomina di Decarli rappresenta un segnale di apertura importante nei confronti delle minoranze la nuova amministrazione ha voluto dare.

Segnale di apertura che all’interno del “Polo Civico” in sostanza la vecchia e rancorosa sinistra guidata dall’ingegnere ambientale Martina Ferrai che ad oggi non ha mai spiegato la vicinanza alla ditta Boccher S.r.l. di cui la nostra testata aveva parlato (qui articolo) è stato preso ancora con rabbia e polemiche.

La sinistra di Borgo attraverso un comunicato stampa che, alla faccia del nuovo che avanza gridato da Ferrai, denota ancora una volta come la terza sconfitta consecutiva non sia stata ancora metabolizzata, rivendica di aver perso solo di pochi voti. (almeno secondo loro)

Quelli insomma che sono incapaci di vincere, e non sono capaci nemmeno di perdere.