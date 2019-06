Due anni di reclusione per il camionista polacco che ha travolto l’auto della polizia stradale sull’A22

Interessante appuntamento organizzato dall’associazione Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento e il Club Giovani Soci Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra, con il patrocinio dell’associazione Giovani Cooperatori trentini, dedicato ai giovani e all’acquisto della prima casa.

Ma anche le problematiche legate all’affitto, alla ristrutturazione e i relativi aspetti tecnici e i possibili aiuti finanziari; le opportunità per i giovani, e non solo, gli adempimenti in materia di prima casa e tutte le novità e possibilità in tema di detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie saranno tra i temi proposti con un taglio pratico, semplice e diretto, adatto anche a chi non ha alcuna competenza in materia.

In particolare, Carlo Girardi, ingegnere libero professionista che opera nel settore dell’edilizia, parlerà di classificazione sismica ed energetica, agibilità, stima e valutazione degli immobili, sicurezza cantieri e oneri del committente nelle ristrutturazioni.

Luigi Rivieccio, notaio e presidente Gi.Pro, tratterà gli aspetti legali e notarili legati al passaggio di proprietà degli immobili. Federico Pellegrini, Cassa Rurale di Trento, presenterà le possibilità su mutui, prestiti e agevolazioni prima casa e Nicola Magotti, Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra, approfondirà gli aspetti assicurativi, con valutazione rischi, polizze e coperture.

Al termine del dibattito ci sarà spazio per un buffet accompagnato da musica dal vivo.

L’appuntamento in programma domani, mercoledì 19 giugno, inizierà alle 20 a Lavis, presso l’Auditorium comunale in piazzetta degli Alpini.