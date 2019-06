Denunciata ladra seriale di supermercati dai carabinieri di Mori

In particolare, nei giorni scorsi, una pattuglia dei Carabinieri di Mori è dovuta intervenire presso un negozio di articoli per l’igiene domestica di quel Comune, dove era stata “pizzicata” una trentenne del bergamasco C.B., già nota agli inquirenti per vari reati contro il patrimonio, mentre cercava di allontanarsi dall’esercizio commerciale con della merce non pagata alle casse; in particolare le commesse avevano notato alcuni strani spostamenti della donna all’interno del negozio e quindi, insospettite, avevano contattato le Forze dell’Ordine che intervenute sul posto rinvenivano nella disponibilità della signora di alcune di confezioni di profumo e un paio di calzini della quale la donna non sapeva dare alcuna giustificazione.

Certo il tenue valore del furto non giustifica il gesto della rea che restituito il maltolto al negozio è stata condotta in caserma e deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.

Di altro tenore è invece l’intervento dei Carabinieri facenti parte del Nucleo Radiomobile della città della Quercia che durante un servizio perlustrativo a largo raggio nel percorrere la strada provinciale che lega Calliano a Nomi sono dovuti intervenire in soccorso ad un anziano utente della strada che nel percorrere la citata arteria stradale causa improvviso afflosciamento di un pneumatico perdeva il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta fortunatamente senza causare incidenti. I militari prontamente intervenuti, dapprima tranquillizzavano e rincuoravano l’anziano autista, rimasto visibilmente scosso e frastornato, quindi si adoperavano per rimettere in marcia l’autoveicolo aiutando l’utente della strada nella sostituzione dello pneumatico.

