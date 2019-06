Aree protette e ghiacciai la giunta sceglie la nuova cabina di regia

Si riapre il sipario sulla bella stagione, e la Pro Loco Monte Bondone porta in scena il suo primo evento dell’anno: Bondone Day.

Giunta alla sua quarta edizione, la fortunata iniziativa intende coinvolgere la comunità e renderla più attiva nei confronti del proprio territorio, così da ripulirlo in vista dell’inizio dell’estate.

Come ogni anno, soggetti pubblici e privati si dimostrano sensibili a questa tematica ed infatti sono in molti quelli che, insieme al considerevole contributo di Dolomiti Ambiente, collaborano attivamente per la buona riuscita dell’evento.

Pubblicità Pubblicità

L’importanza di questa passeggiata ecologica è dimostrata anche dall’encomio, ricevuto nel 2017 dal Comune di Trento, che ha premiato l’iniziativa con l’attestato di Cittadinanza attiva.

Obiettivo primario di Bondone Day è quello di coinvolgere le famiglie: ai ragazzi in particolare ma anche agli adulti si rivolge infatti l’iniziativa, dalla forte valenza educativa in tema di rispetto dell’ambiente e di creazione di consapevolezza del contributo del singolo per la propria comunità.

L’evento è stato presentato alla stampa questa mattina presso la sede della Federazione Pro Loco, dove il presidente della Pro Loco Sergio Costa, dopo aver ringraziato Comune di Trento, Dolomiti Ambiente, l’ApT di Trento, la Federazione Pro Loco e gli sponsor, ha inviato tutta la cittadinanza ad intervenire, “soprattutto agli studenti universitari, in linea con il clima di attivismo legato a tematiche ambientali”, chiarendo anche l’obiettivo di questa iniziativa, “con la quale la Pro Loco vuole contribuire a sviluppare rispetto per l’ambiente ed educazione civica”.

E’ poi intervenuto Dario Maestranzi, delegato per il Comune di Trento allo sviluppo del Monte Bondone, che fa notare come “il rilancio del Monte Bondone è fatto da un insieme di iniziative, che non sono solo pubbliche ma anche private. In questo la Pro Loco dà un ottimo esempio di compartecipazione e cooperazione tra ente pubblico e privato. Encomio quindi alla Pro Loco, che sopperisce a quello che amministrazione non riesce a fare: il contributo dei cittadini è infatti fondamentale per arrivare lì dove la pubblica amministrazione non arriva.”

La vicepresidente della Pro Loco Giorgia Todesca mette in risalto il contributo dell’evento “nella creazione di cittadinanza attiva. Nel contesto del Monte Bondone, questa iniziativa serve infatti anche per sviluppare nelle persone un senso di comunità, assente in Bondone per la mancanza di un grosso centro abitato. L’idea per il futuro è quella di ampliare l’area di intervento dell’iniziativa, andando a toccare anche la zona di Sopramonte, Sardagna, Candriai ed altre ancora prendendo i dovuti contatti con le varie associazione deli luoghi e rispettive Circoscrizioni.”.

PROGRAMMA

Ore 10,00 partenza dall’Hotel Monte Bondone, dove verranno distribuiti gli attrezzi necessari per raccogliere i rifiuti. Verranno formate le squadre e stabiliti i percorsi da ripulire e dove metteremo i sacchi della raccolta.

Ore 13,00 ritorno all’Hotel Monte Bondone, dove la vostra Pro Loco offrirà un ottimo brunch con una gustosa e ricca grigliata.

Ore 14,30 si terrà l’Assemblea straordinaria per adeguare il nostro Statuto ai parametri della riforma del Terzo Settore che riguarda tutto il mondo del NO PROFIT. Il nuovo regime fiscale consentirà che le elargizioni possano essere detratte dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche o dedotte come costi da parte delle imprese.

Ore 15,30 un esperto parlerà della presenza dell’orso sul Monte Bondone e delle precauzioni che sono necessarie adottare quando si percorrono i sentieri della nostra montagna.

Ore 16,30 chiusura