15 studenti del Liceo Russell a Dublino per tre settimane grazie al progetto “Up with English”

A Dublino per trascorrere tre settimane a contatto con una cultura, una lingua e delle tradizioni diverse dalle proprie e per vivere un’esperienza unica.

Un gruppo di 15 studenti del Liceo B. Russell di Cles è partito lunedì scorso per trascorrere un periodo di studio a Dublino.

Il progetto Pon “Up with English, verso una competenza avanzata della lingua inglese” è stato vinto dal liceo di Cles lo scorso anno e costituisce la seconda fase, quella di mobilità all’estero appunto, di un più ampio progetto di competenze di cittadinanza europea.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta di un’iniziativa che ha visto i 15 studenti impegnati in un percorso propedeutico di 30 ore sulla storia e le istituzioni europee, ma anche su temi di attualità quali le votazioni di maggio, la Brexit, confini e migrazioni, opportunità per i giovani anche in un’ottica di orientamento post diploma.

Il modulo propedeutico è stato tenuto da docenti esperti di storia, filosofia, diritto e lingua e civiltà inglese del liceo, affiancati da esperti della Fondazione Alcide Degasperi e dell’Ufficio Provinciale Europe Direct.

Nelle tre settimane di soggiorno-studio a Dublino gli studenti, tutti di quarta liceo appartenenti ai diversi indirizzi, frequenteranno 60 ore di corso C1 di inglese e approfondiranno aspetti di cultura, storia, civiltà Irlandese e di politiche comunitarie in occasione di un incontro all’ambasciata italiana a Dublino.

L’esperienza di vita in famiglie locali selezionate rappresenta inoltre il valore aggiunto del viaggio, in quanto consentirà ai ragazzi di conoscere stili di vita e tradizioni per alcuni aspetti molto diversi dai propri e al tempo stesso di riscontrare similitudini e affinità con uno dei paesi più giovani e dinamici della Comunità Europea, sede di tantissime aziende soprattutto del settore informatico-tecnologico che hanno reso Dublino la nuova Silicon Valley.

A settembre tutti gli alunni partecipanti al progetto sosterranno le certificazioni di livello alto e riceveranno un attestato di frequenza, che potrà essere apprezzato nel loro curriculum di futuri cittadini europei attivi e consapevoli.