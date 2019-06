“Vòlti alla Luna” diventa maggiorenne e prepara un’edizione speciale: Chef Rubio ospite d’eccezione

“Vòlti alla Luna”, uno degli appuntamenti clou dell’estate in Piana Rotaliana, quest’anno arricchisce notevolmente il suo programma e diventa l’occasione per celebrare due ricorrenze speciali per il paese di Roverè della Luna.

La manifestazione giunge quest’anno alla sua 18esima edizione, un traguardo importante per la Pro Loco e per il suo evento che, partito a inizio millennio come nuova proposta nel calendario delle iniziative estive della Piana Rotaliana, anno dopo anno è riuscito a catturare attenzione e partecipazione sempre maggiori e a trasformarsi in un momento centrale per la vita del paese.

Centralità che è evidente in particolare quest’anno, con “Vòlti alla Luna” che diventa la sede di due compleanni molto significativi per la comunità locale: quello dei cento anni della Cantina Sociale di Roverè della Luna e della Filodrammatica “I simpatici”.

La Cantina Sociale di Roverè della Luna, la “casa” dei viticoltori roveredani, incarna non solo una realtà produttiva, ma un patto tra generazioni, una tradizione locale visceralmente radicata sul territorio.

Per questo, in occasione del suo centenario, la cantina ha pensato di festeggiare insieme a tutta la comunità, regalando tre appuntamenti d’eccezione all’interno di “Vòlti alla Luna”: il Menù del Centenario con Chef Rubio, la Mostra del Centenario e il concerto dei Chicago Stompers.

La Filodrammatica di Roverè celebrerà invece il suo centesimo anno di attività con una mostra collettiva di artisti locali, che sarà anche l’occasione per ricordare Albertina Kaswalder, artista di Roverè della Luna che ha sempre collaborato con la Filodrammatica e che verrà ricordata con alcuni dei suoi quadri inediti.

LA CONFERENZA STAMPA – Marco Gruber, presidente della Pro Loco Roverè della Luna, racconta come “Vòlti alla Luna è diventato un appuntamento fisso per la comunità, evento che muove oltre 200 volontari, formati e preparati. Un evento che l’anno scorso ha richiamato più di 5000 persone e quest’anno propone 11 eventi in 3 giorni. Novità di questa edizione è la regia allargata: non solo Pro Loco e Comune ma anche Cantina Roverè della Luna, e infatti all’interno dell’evento si è riusciti ad inserire in modo armonico il centenario della Cantina Sociale. Oltre che per la ricca offerta gastronomica, punto forte dell’evento, e per gli eventi speciali, Vòlti alla Luna si caratterizza anche per l’attenzione alla sostenibilità ambientale (piatti in ceramica e posate in metallo, riduzione degli scarti, raccolta differenziata) intesa anche come utilizzo di prodotti trentini e a km zero”.

“L’idea era di fare qualcosa per la comunità: contiamo 275 soci, 90% dei quali sono di Roverè – spiega Corrado Gallo, direttore Cantina Sociale Roverè della Luna –. Gli eventi per il Centenario sono stati pensati quindi nell’ottica di restituire qualcosa alla comunità, sia sotto il profilo storico (con la mostra del Centenario) che enogastronomico (con il Menù del Centenario di Chef Rubio), che attraverso l’intrattenimento (con il concerto dei Chicago Stompers)”.

Le attività gestite dalla Cantina all’interno dell’evento sono state illustrate da Andrea Pedrolli, sales e marketing della Cantina.

Luca Ferrari, sindaco di Roverè della Luna, ringraziando la Pro Loco per il suo prezioso contributo, evidenzia invece come “Roverè è un territorio piccolo in cui le associazioni hanno un ruolo fondamentale, e costituiscono un orgoglio per l’amministrazione comunale. Quest’anno il sodalizio tra Pro Loco e Cantina Sociale diventa un ottimo esempio delle potenzialità insite nelle sinergie tra associazionismo e realtà produttive locali, a pieno vantaggio del territorio e della comunità. La popolazione viene coinvolta in toto nell’evento, come dimostra il nome stesso dell’evento, che mette in evidenza la centralità degli avvolti del paese”.

Alois Furlan, presidente Consorzio Piana Rotaliana Koenigsberg, sottolinea infine come “Il Consorzio vuole far emergere le specificità locali come questo evento che , incentrato com’è sul tema vino ed enogastronomia, rappresenta al meglio il territorio rotaliano”.

L’EVENTO – Per tre giorni gli avvolti delle case del centro storico di Roverè della Luna accoglieranno, nelle loro ambientazioni di genuina ruralità, i tanti momenti enogastronomici che rappresentano uno dei punti forti della tre giorni.

Dietro i fornelli ci saranno come sempre le associazioni del paese con i loro numerosissimi volontari (Gruppo Alpini, Luna Party, Donne Rurali, Club 3P, Broombal, Asd La Rovere, Banda ”Fausto Pizzini”, Arcieri, Comitato Carnevale, Vigili del Fuoco Volontari).

L’apertura dell’evento, nella serata di venerdì 28 giugno, sarà affidato al Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis, cui seguirà lo spettacolo di Giorgio Zanetti, noto cabarettista di Zelig.

Sabato 29 aprirà i battenti la mostra del Centenario “Qui il futuro è sempre presente” nella sala mostre della Cantina Rovere della Luna Aichholtz, un viaggio nella storia della Cantina dal 1919 ad oggi, tra fotografie, documenti e materiale inedito.

Nel pomeriggio i riflettori saranno tutti puntati su Chef Rubio, volto noto e apprezzato della TV, che per l’occasione si misurerà con l’abilità degli chef delle associazioni, di cui prenderà il meglio per realizzare il “Menù del Centenario”.

La domenica spazio invece allo sport, con la 13esima edizione di “ROVERbike”, una gara di mountain bike valevole per il campionato provinciale Vigili del Fuoco, e per gli amanti della quattro ruote, con l’arrivo della “Stella Alpina”, gara di regolarità macchine d’epoca. Si chiude in grande stile domenica sera con il concerto dei Chicago Stompers, che porterà in scena la musica simbolo dei ruggenti anni Venti con uno spettacolo perfettamente a tema.

IL PROGRAMMA

Venerdì 28 giugno

18.30 Inaugurazione manifestazione e sfilata – Apertura stand enogastronomici e mercatino prodotti artigianali “Fantasia del riuso-nuova vita ai materiali” 19.00 Saluto delle autorità 21.00 Intrattenimenti musicali – orchestra Alex Malossi – radiomix 22.00 Cabaret di Giorgio Zanetti

Sabato 29 giugno

10.30 Inaugurazione mostra del Centenario 11.00 Apertura stand enogastronomici 14,00 “Magpie swing trio” il jezz anni 30/40 16.30 “Il menù del Centenario” con Chef Rubio 21.00 Intrattenimenti musicali – orchestra Graziano Maraschin – DJ Nicola Endrizzi

Domenica 30 giugno

10.00 13° Trofeo Rover Bike 11.00 Apertura stand enogastronomici 11.15 34a edizione rievocazione storica “Stella Alpina” 15.00 Benvenuti negli anni ’20, un tuffo nel passato – stage di ballo, social Dance. 18.00 Degusta e poi gusta, edizione del Centenario (solo su prenotazione – soci Pro Loco: 15,00 € – non soci: 20,00 € Prenotazioni: Marco 346 882 0858) 21.00 Intrattenimenti musicali – Concerto live gruppo “The Chicago Stompers” – DJ Pado e DJ Carli