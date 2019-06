Ecco l’elenco dei qualificati e diplomati all’UPT di Cles

Concluso l’anno scolastico 2018/19 all’UPT (Università Popolare Trentina) – Scuola delle Professioni per il Terziario di Cles, e per le classi 3a e 4a la scuola è proseguita con gli esami di qualifica e di conseguimento del diploma.

Soddisfatto il Direttore Walter Iori, che commenta:

“Sono 50 i qualificati ed i diplomati nel settore dei servizi amministrativi e commerciali presso il nostro Istituto. Gli allievi qualificati avranno la possibilità di proseguire gli studi con il quarto anno per ottenere il diploma professionale di Tecnico dei Servizi di impresa o di Tecnico Commerciale delle vendite. Quest’ultimo è un percorso innovativo che prevede approfondimento del commercio on-line e web marketing. Inoltre, con l’attivazione del ‘percorso annuale per il conseguimento dell’Esame di Stato‘, nel settore servizi commerciali presso la sede di Trento, gli allievi dell’UPT potranno sostenere successivamente l’esame per la Maturità statale. Si potrà concludere quindi con la maturità un percorso formativo che inizialmente prevedeva solamente tre anni, e che ora apre le porte addirittura all’università.

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi di quarta hanno potuto conoscere realmente il mondo del lavoro, frequentando per oltre tre mesi percorsi di formazione aziendale all’interno di imprese, uffici, negozi, e realtà produttive del territorio. Particolarmente apprezzate dagli studenti sono state le iniziative legate all’apprendimento delle lingue straniere, con le settimane linguistiche ad Exeter in Inghilterra, finalizzate al conseguimento della certificazione B1 della lingua inglese.

C’è tempo ancora qualche giorno per iscriversi ai percorsi di Formazione Professionale o per decidere di cambiare scuola o istituto superiore precedentemente frequentato. Serve ovviamente il nulla osta della scuola dalla quale si chiede il trasferimento ed un colloquio con il Direttore del Centro. Di seguito l’elenco degli allievi qualificati e diplomati con il voto espresso in centesimi. Segnalo il 100/100 della studentessa Lenuta Timis, risultata anche la migliore Operatrice ai Servizi di vendita durante la giornata dedicata ai comportamenti professionali ed organizzata dagli studenti stessi”.

Qui di seguito l’elenco dei ragazzi qualificati/diplomati:

Operatore ai servizi di vendita:

Antonio Bertolini 85, Dumitru Madalin Buleandra 60, Egor Corazza 60, Giulia Donati 61, Georgiana Ionica Irimia 71, Amandeep Kaur 85, Serena Manai 60, Manca Giuseppe 69, Michele Maria Paternoster 76, Cristina Noemi Pino Vera 67, Sabrina Simoni 60, Lenuta Timis 100, Trajche Todorov 63, Laura Vicenzi 60.

Operatore ai servizi di impresa:

Noemi Brida 60, Celine Cabuderra 74, Valentino Chini 68, Jacopo Coletta 68, Giada Donati 60, Miriana Dorighi 68, Zinedine Ezzir 73, Zakaria Id Bouhe 66, Michela Kerschbamer 74, Carlotta Largaiolli 60, Gloria Malench 83, Ester Panizza 66, Francesco Paternoster 81, Massimo Maria Paternoster 83, Elisa Rizzi 77, Casiana Lenuta Timis 86, Catalina Elena Visovan 69, Manuela Zanon 63

Tecnico Commerciale delle Vendite:

Andreea Adelina Andreca 60, Damir Besic 61, Nicholas Collini 65, Mattia Dalfovo 90, Greta Gamper 72, Ermina Mustafoska 67, Gloria Troka 74, Qendresa Zymeri 74.

Tecnico dei Servizi di Impresa:

Denise Bordati 73, Loredana Mirela Coman 74, Jessica Dallao 76, Gianluca Ianes 90, Dunia Inani 67, Bleon Lekiqi 65, Federica Rossi 69, Matteo Saggio 70, Fatlind Tasholli 64, Sara Zanardelli 78.