34 enne romena accusata di circonvenzione. Spariti 200 mila euro dal conto di un anziano trentino

Bidet pubblico, bar a cielo aperto, rifiuti abbandonati.

È questo lo scenario che si prospetta davanti agli occhi dei frequentatori dei giardini di Piazza Cantore, cuore del rione di Cristo Re.

Dopo l’articolo pubblicato 3 giorni fa sul nostro giornale a fronte delle lamentele di un residente, a cui ne sono però seguite molte altre, che denunciava le condizioni dei pochi cestini raccolta immondizia nella zona limitrofa ai giardini dai quali trasbordavano i rifiuti che poi regolarmente finivano per terra, ora arriva una nuova denuncia.

Un lettore denuncia una situazione di degrado dentro i giardini testimoniata da un report fotografico inviato al numero whatsApp della nostra redazione (3922640625)

«Ho inoltrato le foto di foto di Piazza Cantore per far presente come i divieti non vengano assolutamente rispettati da molte persone, ho due bambini e sono molto preoccupato della piega che sta prendendo questa città» – scrive il nostro lettore

Nelle foto è visibile il grado di educazione di alcuni frequentatori dei giardini.

Un soggetto dopo essersi levato i calzini si lava i piedi usando la fontana davanti a famiglie e bambini.

Altri invece bevono alcolici, nonostante sia vietato, e lasciano lattine e bottiglie per terra.

È lo stesso lettore che ci chiede: «Ma la legge è uguale per tutti?»

Dall’apertura del centro scommesse SNAI di via Fratelli Fontana la situazione è precipitata.

Se prima i giardini erano frequentati da famiglie, bambini ed anziani, ora invece sembrano in balia dei frequentatori della sala scommesse, cioè di nullafacenti, clandestini, spacciatori e criminali di ogni genere.

Peraltro gli spacciatori hanno più volte minacciato i residenti anche di fronte ai bambini, come riportato nell’esposto eseguito da un residente presso la Guardia di Finanza nel giugno 2015, dove ha anche riconosciuto alcuni volti di spacciatori.

Numerosi in questi anni sono stati i blitz della Polizia di Stato che hanno portato all’arresto di numerose persone per spaccio di droga che di fatto avevano creato la propria base proprio nel centro scommesse. (qui articolo)

I residenti più di una volta hanno chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale che però ad oggi è rimasta muta. Si sono invece dati da fare la Lega e il movimento cinque stelle che hanno organizzato numerosi gazebi nei giardini e raccolte firme.

Un teatro, quello del quartiere di Cristo Re che nel corso degli ultimi anni è radicalmente cambiato e sul quale bisogna interrogarsi prima possibile per trovare delle soluzioni.