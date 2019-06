Il grazie dell’Amministrazione comunale a 52 neo pensionati

Presentata stamani la nuova edizione di “Sentinelle di pietra“, la rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

La manifestazione, che mette al centro i forti del Trentino, riparte ancora più ricca di appuntamenti nella sua rinnovata veste grafica, ispirata al writer inglese Bansky. L’apertura è prevista per sabato – 22 giugno – al Forte Colle delle Benne di Levico Terme con un concerto dei Symphoniacs.

Al termine del centenario della Grande Guerra i forti del Trentino, resi visitabili grazie ad un intenso lavoro di recupero edilizio e protagonisti di numerose e stimolanti iniziative, non possono ritornare ad essere meri manufatti storici, ma devono rimanere luoghi di aggregazione destinati alla produzione culturale e allo scambio di emozioni.

E’ questo l’ambizioso obiettivo che l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Museo storico del Trentino vogliono perseguire con la rassegna “Sentinelle di Pietra”, che riparte ancora più ricca di appuntamenti nella sua rinnovata veste grafica ispirata al writer inglese Bansky, uno tra gli artisti più controversi del momento, che riesce a trasporre temi di atroce sofferenza in opere giocose dai colori brillanti.

I dettagli degli appuntamenti in calendario sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa da:

Claudio Martinelli (dirigente Servizio Attività Culturali della Provincia autonoma di Trento), Gloria Preschern (direttore ufficio Promozione culturale della Provincia autonoma di Trento), Pino Putignani (consulente per la comunicazione della rassegna), Enzo Bassetti (presidente Centro Servizi Culturali S. Chiara) e Giuseppe Ferrandi (direttore Fondazione Museo Storico del Trentino). Alla conferenza sono intervenuti anche Francesco Antoniolli (presidente Strada del Vino e dei Sapori del Trentino), Camilla Nacci (Studio d’Arte Raffaelli), Loredana Camin (vice sindaco di Tenna), Massimo Lazzeri (Teatro delle quisquilie), Mariano De Tassis e Carlo Casillo (Miscele d’Aria Factory).

Come già anticipato, il percorso è ricchissimo di eventi, trekking, narrazioni e arte e caratterizzato da un profilo qualitativo importante, senza paura di restringere il target che recepirà le proposte. Gli organizzatori si augurano che il numero degli affezionati al festival “Sentinelle di Pietra” cresca sempre più.

Lo si può già vedere dall’intensa attività social che per quest’edizione è stata potenziata. Per citare un esempio, il video promo del festival ha concretizzato in pochi giorni oltre 6.000 visualizzazioni.

PROGRAMMA

EVENTO DI APERTURA

Sabato 22 giugno – Forte Colle delle Benne – Levico Terme

ore 18.30

Eventi Forti – Concerto dei Symphoniacs:

I Symphoniacs sono una formazione musicale di levatura internazionale. Pionieri nel mondo dell’electro-classica, guidati dal musicista produttore/compositore Andy Leomar. Il loro stile è caratterizzato da una combinazione tra classica ed elettronica, in una ricerca continua di atmosfere che ci portano su temi universalmente riconosciuti, guidandoci però verso una ricerca innovativa sempre crescente. Classica, dance, underground ed elettronica in un unico straordinario spettacolo.

Il concerto si svolgerà sul prato del forte. Si consiglia di munirsi di coperta.

Ingresso libero

Possibilità di prenotare servizio bus navetta (€ 5 a/r) con partenza da ufficio A.P.T. Viale Vittorio Emanuele ore 17.00, 17.30, 18.00

Per info e prenotazioni: Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai 0461 727700

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro comunale di Pergine Valsugana – ore 21.00

LUGLIO

Giovedì 4 luglio – Forte Cherle – Folgaria

ore 15.30

Forti nel Gusto – percorso enogastronomico

Domenica 14 luglio – Batteria di Mezzo – Riva del Garda

ore 7.30 ritrovo, ore 9.00 spettacolo

Buongiorno al Forte – narrazione e musica

Giovedì 18 luglio – Tagliata superiore di Civezzano – Civezzano

ore 15.30

Forti nel Gusto – percorso enogastronomico

Sabato 20 luglio – Forte superiore di Nago – Nago Torbole

ore 7.30

Buongiorno al Forte – narrazione e musica

Sabato 20 luglio – Forte Werk Lusérn – Luserna

ore 10.30

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Domenica 21 luglio – Forte Larino – Sella Giudicarie

ore 7.30

Buongiorno al Forte – narrazione e musica

Giovedì 25 luglio – Forte Strino – Vermiglio

ore 10.30

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Sabato 27 luglio – Forte Tenna – Tenna

ore 8.00

Buongiorno al Forte – narrazione e musica

Domenica 28 luglio – Forte Belvedere – Lavarone

ore 21.00

Eventi Forti – The Act of Touch

Tovel aka Matteo Franceschini e Jacopo Mazzonelli

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso

Centro Congressi di Lavarone ore 21.00

Domenica 28 luglio – Forte Sommo Alto – Folgaria

ore 10.30

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

AGOSTO

Giovedì 1 agosto – Forte Corno – Valdaone

ore 15.30

Forti nel Gusto – percorso enogastronomico

Domenica 4 agosto – Forte Pozzacchio – Trambileno

ore 15.00 e 17.00

Frequenze Forti – percorso sensoriale

Lunedì 5 agosto – Forte Dossaccio/Paneveggio – Predazzo

ore 10.00

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Sabato 10 agosto – Forte Tenna – Tenna

ore 18.00 e 19.30

Frequenze Forti – percorso sensoriale

Domenica 11 agosto – Forte Larino- Sella Giudicarie

ore 15.00 e 17.00

Frequenze Forti – percorso sensoriale

Martedì 13 agosto – Forte Tenna – Tenna

ore 11.00

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Sabato 17 agosto – Forte Strino – Vermiglio

ore 15.00 e 16.00

Frequenze Forti – percorso sensoriale

Domenica 18 agosto

Forte Werk Lusérn – Luserna

ore 10.30

Frequenze Forti – percorso sensoriale

Giovedì 22 agosto – Forte Cherle – Folgaria

ore 10.30

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Sabato 24 agosto – Forte Corno – Valdaone

ore 10.30

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Domenica 25 agosto – Forte Belvedere – Lavarone

ore 16.30 e 18.00

Frequenze Forti – percorso sensoriale

Domenica 25 agosto – Forte Pozzacchio – Trambileno

ore 10.30

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Sabato 31 agosto – Forte di Nago – Nago Torbole

ore 18.30

Frequenze Forti – percorso sensoriale

SETTEMBRE

Domenica 1 settembre – Batteria Roncogno – Trento

ore 18.00

Frequenze Forti – percorso sensoriale

Sabato 7 settembre – Tagliata superiore di Civezzano – Civezzano

ore 10.30

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Domenica 15 settembre – Forte Colle delle Benne – Levico Terme

ore 10.30

Sentieri Silenziosi – Trekking animato

Domenica 22 settembre – Forte Garda – Riva del Garda

ore 15.00

Frequenze Forti – percorso sensoriale

ore 17.00 concerto Coro Castel sezione S.A.T. Arco

FORMAT

Sentieri Silenziosi è un insolito trekking per vivere il paesaggio con uno sguardo attento al bioritmo della natura attraverso il trekking, il teatro e la letteratura. Allenare il corpo nel cammino immersi profondamente nell’ambiente naturale verso luoghi di significativa attrazione storica e al contempo coltivare lo spirito con il pensiero letterario e il gioco del teatro.

La grande cornice dell’esperienza è il silenzio ed è anche l’unica regola da seguire per partecipare al trekking.

Un percorso evocativo per scoprire i luoghi della memoria nell’incanto del camminare, del vedere e dell’ascoltare insieme.

Durata: un’ora e trenta minuti circa.

Il trekking ha un grado di percorribilità facile ed è adatto a tutti a partire dai 12 anni di età.

Partecipazione gratuita – è richiesta la prenotazione (max 40 persone)

A cura della Compagnia “I Teatri Soffiati”

Frequenze forti “…le pietre raccontano…” frequenze, canzoni, lettere, suoni

1919\2019 un secolo di vita, di memoria Percorso sensoriale in cuffia wireless

Le frequenze e le antenne captano segnali, onde di storia che il forte racchiude nelle sue mura, nelle sue pietre. Uno scrigno di sensazioni \ vibrazioni che svelano un secolo di episodi, di avventure, di conquiste.

Miscele d’Aria Factory per il dopo Centenario crea uno spettacolo unico ed emozionale, un viaggio che parte dal telegrafo per arrivare agli smartphone passando dalla radio e dalla televisione. Tutto questo è una timeline di sound designer di ricordi, che si mixa con le canzoni più importanti che hanno segnato un periodo dal 1920 fino ai giorni nostri. Canzoni di protesta, d’amore, di condanna, di memoria per non dimenticare

A cura di Miscele d’Aria Factory

La visita dura circa 50 minuti

Partecipazione gratuita

E’ richiesta la prenotazione

Ogni percorso prevede un max di 35 partecipanti

Forti nel Gusto:

Concedersi un pomeriggio diverso, per andare a conoscere più da vicino una parte importante della nostra storia. Osservare quelle che un tempo furono “sentinelle di pietra” e che oggi rappresentano un simbolo di pace. Respirare le emozioni qui vissute, tra nostalgia, paura e coraggio. E poi tornare al presente e concedersi un momento di relax all’ombra di un albero e godersi, da un punto assolutamente privilegiato, una vista mozzafiato, coccolati dalle migliori specialità enogastronomiche 100% trentine e dalle suggestive note del Nuovo Ensemble di Trento.

Questo l’emozionante viaggio che avvolge tutti i sensi di Forti nel Gusto. A cura di Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con Nuovo Ensemble di Trento

I posti sono limitati: è richiesta la prenotazione

Gli eventi si svolgeranno all’aperto

Si consigliano abbigliamento e calzature adeguate ad un trekking in montagna.

Buongiorno al forte Guerra e pane:

Lo spettacolo di narrazione, con brani e canzoni dal vivo ispirati agli scritti di Primo Levi, Vasilij Grossmann, Etty Hillesum ed Elsa Springer, racconta la storia del panettiere Gino, che ha combattuto nella Grande Guerra e, negli anni successivi, si rifiuta di aderire al partito fascista. Per questo viene mandato a Sobibor dove, assieme ad altri prigionieri, mette in atto un complotto per distruggere il campo di sterminio. Lo spettacolo alterna recitazione e canzoni, il ritmo è incalzante, la narrazione lineare e schietta e, a tratti, anche leggera e ironica.

A cura de “Il teatro delle quisquilie”

Partecipazione gratuita, lo spettacolo dura 1 ora circa

Al termine dello spettacolo i Panificatori del Trentino offriranno pane fresco.