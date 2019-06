Il cuore grande della Val di Non per i bambini del Kenya: raccolti 6.630,37 euro grazie al “Live Aid”

La serata di beneficenza “Val di Non Live Aid” del 25 maggio scorso è stata un successo. E questo grazie alle 700 persone presenti, all’impegno delle ragazze e dei ragazzi dei Gruppi Giovani 4 Ville e Tuenno, alla musica, alla voce e al carisma di Igor Portolan e della Valium Band, all’associazione Nuvola che ha preparato 450 pasti, alle amministrazioni comunali di Ville d’Anaunia e di Cles, a MelaMango e ai tantissimi volontari coinvolti.

A confermarlo arrivano ora anche i numeri ufficiali dell’evento, che parlano di 6.630,37 euro di entrate nette (14.422 euro di entrate lorde a cui vanno sottratte le spese pari a 7.791,63 euro).

Una cifra che per gran parte, ovvero 5 mila euro, sarà utilizzata per la realizzazione all’orfanotrofio Shalom Home gestito da padre Francis Gaciata a Mitunguu, in Kenya, di 40 letti con relativo materasso per i bambini entrati quest’anno, di una ventina di banchi per la scuola con le sedie e di un’ottantina di panche per la sala polifunzionale.

I 1.630,37 euro restanti serviranno invece quale offerta a favore dell’orfanotrofio in occasione della visita che sarà programmata prossimamente per attività di volontariato da parte dei Gruppi Giovani 4 Ville e Tuenno.

“Ogni sera, prima di coricarsi, i bambini di Shalom Home si riuniscono in preghiera per ricordare i benefattori, come voi, che contribuiscono a offrire loro una concreta speranza di futuro migliore – scrive la presidente di MelaMango Giuliana Cova nella lettera di ringraziamento a tutti i partecipanti –. Sono consapevoli del privilegio che è stato loro offerto, tanto che il loro impegno nello studio è straordinario: all’interno del grande distretto territoriale di Meru, che conta 30 scuole primarie, risultano infatti sempre tra i migliori, a volte i primi, per risultati dell’esame finale (tipo Invalsi) di terza media”.

Un’ulteriore dimostrazione di quanto importante sia l’attività di MelaMango. E di quanto lo sia il sostegno di tutta la Val di Non.