Giornate Briard: sabato 22 giugno si apre l’evento con la serata musica live e karaoke

Il pellegrinaggio è la metafora della vita, perché prevede un cammino da fare insieme verso una meta, che, per chi è credente, rappresenta l’incontro con Dio.

Questo “giungere a”, contiene un significato intimo che appartiene alla sfera del proprio essere e si rivela in un momento di condivisione e di gioia.

Dopo i due tradizionali pellegrinaggi mariani notturni di Montagnaga di Pinè e di Macerata Loreto, che ogni anno si tengono nelle notti del primo e secondo sabato del mese di giugno, è nata quest’anno l’idea di un gemellaggio tra i due pellegrinaggi.

In occasione dell’incontro allo stadio di Macerata la sera dell’8 giugno 2019, e successivamente nell’intervista radiofonica (reperibile all’indirizzo www.radionuova.com), è stata lanciata questa proposta, proprio per la particolarità e similitudine delle due esperienze di fede.

L’idea è scaturita in particolare per il tipo di pellegrinaggio, sono due pellegrinaggi notturni verso un luogo di culto a Maria, la madre di Gesù, nello stesso periodo dell’anno, al termine dell’anno scolastico, nati entrambi dall’idea di essere un’esperienza per i giovani di conoscenza e condivisione del dono della fede, che poi è diventata esperienza di condivisione e ringraziamento per tutti.

“La Comparsa” è il Santuario di Montagnaga di Pinè e costituisce il più importante luogo di culto mariano della diocesi di Trento.

Testimonia l’apparizione della Vergine Maria alla pastorella Domenica Targa il 14 maggio 1729. Questo evento ha cambiato il destino del piccolo paese montano, che è diventato un luogo di visita di pellegrini devoti da tutta Italia e dall’estero.

La storia del Santuario di Loreto come luogo di pellegrinaggio mariano, è legato alla presenza della Santa Casa di Maria, che secondo la tradizione, pare comprovata da ricerche storiche e archeologiche, rappresenta la dimora terrena di Maria a Nazareth in Palestina.

Sono due le parti che sono presenti nella basilica di Loreto, una Grotta scavata nella roccia e una camera in muratura antistante.

La storia rivela che i crociati nel 1291, al momento della loro dipartita dalla Terra Santa, trasportarono le pareti in muratura della Santa Casa fino a Loreto, a cui giunsero il 10 dicembre 1294, dopo essere rimasti per qualche anno in Illiria, secondo un disegno divino che aveva ispirato questo loro viaggio.

Il fatto è documentato da documenti storici, che fanno risalire alla famiglia Angeli, nella persona di Niceforo, re dell’Epiro, il quale donò queste pietre della Santa Casa a Filippo di Taranto, della dinastia angioiana, in occasione del matrimonio della figlia Ithamar.

I luoghi di culto mariano sono esperienza molto sentita da tutti i fedeli, in quanto costituiscono una forma di ringraziamento e di richiesta di grazia, in particolari situazioni della vita.

I pellegrinaggi verso La Comparsa e verso Loreto, sono due esperienze di cammino, preghiera, ringraziamento, amicizia, che nel corso degli anni hanno coinvolto anche gli adulti e persone non credenti, che cercano nel volto di chi crede la luce di Dio che illumini la loro vita.

L’idea lanciata a Loreto quest’anno in occasione del 41esimo pellegrinaggio dagli amici di Radio Nuova in Blu di Macerata, costituisce un segno di amicizia e accoglienza verso un comune sentire di fede, che accomuna i credenti.

Il gemellaggio tra Pellegrinaggi, avrà un significato speciale e sarà un’occasione di conoscenza e scambio di esperienze tra le due realtà trentina e marchigiana che sono molto legate alla Madonna e al significato che ha per la vita di ciascun fedele.

La fede non ha confini, ed è un tempo di vita che dà significato all’esistenza di ogni essere umano, e va oltre il fatto teologico, è un’esperienze che accumuna le diversità, sostiene nelle difficoltà, porta gioia e amore in chi la vive.

Nei prossimi mesi si metteranno le basi per articolare quest’idea in forme concrete di partecipazione e condivisione tra le due comunità.