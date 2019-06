Forum per la cultura in Trentino: formazione condivisa e interattiva

Un percorso formativo attraverso un metodo innovativo, cioè con una costante interazione fra docenti e destinatari della formazione (i responsabili di tutti i comparti culturali del Trentino): è questo il ‘Forum per la cultura in Trentino‘ presentato stamane dall’assessore alla cultura Mirko Bisesti.

E’ un percorso formativo al quale tengo particolarmente, ho voluto coinvolgere personalità della cultura a livello italiano di diversi ambiti, da professori che si occupano di beni culturali, a penne o volti televisivi di primo piano come Pietrangelo Buttafuoco o Corinne Baroni che si occupa di teatro e di lirica, una pluralità di soggetti con background differenti ed è il I° valore, il II° è quello di essere da stimolo per il Trentino; così l’assessore Bisesti in apertura dell’incontro.

Con lui, al tavolo dei relatori, la direttrice generale di tsm, Trentino School of Management, Paola Borz e il dirigente del servizio attività culturali della Provincia autonoma Claudio Martinelli. Il dirigente ha sottolineato:

“Quando l’assessore ha lanciato quest’idea, assieme a Roberto Ceccato ci siamo subito adoperati, con il supporto di tsm, a preparare il Forum, un modello di formazione molto importante. Il confronto degli attori locali con gli esperti che hanno una visione esterna del sistema culturale trentino è un grande valore aggiunto e serve soprattutto a definire un documento finale con le linee strategiche per il futuro“.

Paola Borz ha ringraziato l’assessore:

“Per aver creduto in tsm. Con l’assessorato abbiamo pensato ad un momento formativo. Gli esperti non vengono semplicemente a portare la loro esperienza ma vengono ad interagire. Abbiamo puntato su una formazione condivisa affinché gli esperti nazionali dialoghino con quelli locali e quindi lavorando insieme, confrontandosi, possano elaborare un documento condiviso che possa essere da stimolo per la programmazione culturale in Trentino”.

Il primo incontro in calendario è per questo sabato, 22 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 in Sala Fedrizzi (Palazzo di Piazza Dante – Trento).

Gli altri incontri si svolgeranno sempre di venerdì: il 5 luglio, il 6 e il 20 settembre.

Un quinto appuntamento è in via di definizione. Il coordinamento scientifico del forum è affidato a Pietrangelo Buttafuoco, il segretario è Renato Troncon. I componenti sono (oltre a Buttafuoco e Troncon) Corinne Baroni, Edoardo Dallari, Paola Fandella, Pasquale Iacobone, Stefano Lombardi e Davide Rondoni.