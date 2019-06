“E… state in gioco” a Malé: nuoto, arrampicata e percorsi avventura per i ragazzini dai 10 ai 13 anni

Questo fine settimana, 21 – 22 e 23 giugno, il rione Spinazeda di Cles sarà animato dalla tradizionale ‘Sagra rionale’ che tutti gli anni offre buon cibo e divertimento ai residenti, ai valligiani ed ai turisti. Una sagra consolidata, giunta alla 20ma edizione, molto attesa dagli abitanti del rione, e motivo di socializzazione e aggregazione per i nuovi arrivati.

Il rione di Spinazeda, il cui nome deriva dagli arbusti spinosi che in passato crescevano in questo luogo, è uno dei più antichi di Cles.

Spinazeda è un piccolo borgo a sè; chi vive qui (me compresa) si sente in famiglia, tutti si conoscono, si salutano, si fermano a scambiare quattro chiacchiere su una panchina, ai giardini o nelle piazzette. E’ emozionante passeggiare lungo i caratteristici vicoletti, ammirare le antiche case con i balconi ornati da vasi di fiori, o d’inverno pieni di luci colorate.

Qui la vita scorre tranquilla, ma se succede qualcosa, come l’alluvione dell’autunno scorso, dove, causa la pendenza del terreno, l’acqua entrava in tante cantine, o in inverno quando le stradine più strette erano impraticabili a causa della neve caduta, tutti si sono messi a spalare neve; la gente è solidale, ci si aiuta l’un l’altro. E quando c’è da far festa non si scherza, via alla sagra a mangiare e bere, ballare, divertimento per adulti e bambini con tanti giochi, la classica lotteria, la messa, in un grande abbraccio virtuale che accoglie giovani e anziani, famiglie, e anche chi è solo ci va volentieri perchè a Spinazeda ci sente comunque parte di questa amorevole comunità.

La sagra diventa anche un’opportunità per conoscere meglio questo rione, uno dei più antichi di Cles, con i suoi edifici storici, le piazzette, la Chiesa dei Frati Francescani, ricca di affreschi, statue e quadri antichi, la fontana “Fontanon del Mas del Toro”, il fontanino in via Lampi, Palazzo Viesi, sede dell’antica manifattura, i capitelli, il prato con il famoso pluricentenario noce eletto “albero dell’anno” nel 2016, i giardinetti, e l’importante sito “Campi Neri” dove venne riportata alla luce, nel 1869, la “Tabula Clesiana”, lastra in bronzo di epoca romana, e l’area archeologica circostante situata all’interno dell’APSP Santa Maria.

Questa festa è organizzata dal Gruppo Rionale Spinazeda, composto da un numeroso gruppo volontari di tutte le età, che dedicano il proprio tempo aiutando durante i numerosi eventi inseriti dal Comune di Cles, e famoso anche per gli apprezzati presepi.

Grazie dunque al Gruppo Rionale che inseme al Comune di Cles, alla Pro Loco, al Consorzio Cles Iniziative, al Gruppo Alpini di Cles, Vigili del Fuoco Volontari, e grazie anche agli sponsor che appoggiano sempre la manifestazione – Radio Anaunia – Tipografia Borghesi – Macelleria Agostini Luigi – per il loro apporto.

Il programma di quest’anno prevede la cena alle 19,30 con il consolidato piatto a base di ‘polenta e trippe’ per tutte e tre le giornate, mentre domenica alle 12,00 ci sarà anche il pranzo; non mancherà il famoso panino ‘Poldo’ accompagnato da birra Guinnes e patatine; pasta di lucanica, braciole, ecc..

Gli spettacoli iniziano venerdì 21 con i cantanti Anna Matricardi e Christian Ruatti, seguiti dal gruppo ‘Los Locos Armando’s’; sabato 22 spazio al ballo con l’orchesta ‘I Design’; domenica 23 si conclude in bellezza con i brani dei ‘We cover you – Animal Acoustic Duo’.

Maggiori informazioni su FB del Gruppo Spinazeda.