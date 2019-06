Brentonico: ripristinata la linea Telecom

È stata validata lo scorso 8 giugno, dal verificatore ambientale accreditato Francesco Baldoni, la Dichiarazione ambientale 2019 del Comune di Villa Lagarina, che nel corso della visita ispettiva del 23 aprile ha riscontrato come essa risponda a tutte le prescrizioni del Regolamento Ce n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).

Baldoni ha certificato che i dati e le informazioni fornite offrono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività del Comune svolte nel campo di applicazione indicato nella Dichiarazione ambientale.

Regista e curatore della pubblicazione è il vicesindaco e assessore all’ambiente Marco Vender: «Dopo aver distribuito la Dichiarazione ambientale a tutte le famiglie l’anno scorso, l’aggiornamento 2019 è consultabile in formato elettronico sul sito del Comune.

Ancora una volta vengono offerte al cittadino un sacco di informazioni e curiosità oltre a buone pratiche per prendersi cura ogni giorno del nostro territorio, dell’ambiente e del bene collettivo».

Con la Dichiarazione ambientale l’amministrazione comunale fornisce informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali del Comune.

Nel libretto di ben 100 pagine, vengono fornite illustrazioni, dati, grafici, comparazioni e riferimenti normativi riguardanti le tematiche Terra, Acqua, Aria, Rifiuti ed Energia, trattati con una chiarezza espositiva che, doveroso ricordarlo, ha valso nel 2018 la vincita del Premio alla Dichiarazione ambientale più efficace nella comunicazione, riconosciuto dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit in collaborazione col Servizio certificazioni ambientali dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) per «la capacità di rendere graficamente accattivanti e comprensibili testi complessi e argomenti non sempre alla portata di tutti i cittadini».

Difficile riassumere, in un articolo, tutto quanto riportato nella Dichiarazione ambientale.

Anzitutto ricordiamo che di norma ha valenza triennale e, ogni anno, viene proposto un aggiornamento. L’impegno di Villa Lagarina inizia col biennio 2009-2010 e si è rinnovato poi di anno in anno (2011-2013; 2014-2016); l’attuale è il terzo aggiornamento, relativo al quadriennio 2017-2020.

Sei le sezioni in cui è suddivisa la pubblicazione: la prima “Cos’è EMAS” permette di comprendere il sistema di certificazione cui il Comune di Villa Lagarina si sottopone da anni ed entro il quale rientra anche la redazione della dichiarazione stessa.

Fornisce informazioni anche per conoscere meglio il contesto locale, con approfondimenti sulla politica ambientale del Comune, l’organizzazione e il sistema di gestione ambientale, la gestione associata con Pomarolo e Nogaredo.

Si riporta anche l’organico del Comune integrato dai lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili, per poi approfondire alcuni elementi relativi alla composizione della popolazione che dopo un lieve calo registrato nel 2017, riprende il trend positivo (3843 abitanti) e nel complesso rappresenta un andamento demografico costantemente crescente.

Le altre 5 sezioni focalizzano le tematiche “Terra”, “Acqua” (nel 2018 è stata rinnovata la rete primaria di distribuzione dell’acquedotto in via Don Zanolli e in via Daiano a Castellano, per 310 metri di nuove tubature), “Aria” (nel 2018 il Comune ha chiesto ad Appa di attivare un monitoraggio sistematico della percezione di disturbo presso la popolazione e nel corso del 2019 sarà installato presso l’abitato di Piazzo un “naso elettronico”).

“Rifiuti” (raccolta differenziata salita al 78,5%, otto punti in più della media della Comunità della Vallagarina, con un ricavo di 39.760 euro) ed “Energia” (prodotti 678.382 kWh dalla centralina idroelettrica alimentata dall’acqua della sorgente di Daiano; 81.145 kWh dall’impianto fotovoltaico del bocciodromo comunale).