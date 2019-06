“R… estate in Predaia”: al via un’altra estate ricca di eventi e manifestazioni

Si preannuncia un’altra estate ricca di eventi e manifestazioni per la Comunità di Predaia.

Per il quinto anno consecutivo è stato pubblicato l’opuscolo “R… estate in Predaia”, che raccoglie tutti gli appuntamenti che animeranno il periodo estivo sul territorio di Predaia.

Si tratta di un utile strumento di consultazione e agenda dei principali eventi di Predaia, realizzato dal Comune con la collaborazione delle associazioni del territorio, guidate dalle cinque Pro Loco della zona.

Spettacoli, escursioni, mostre, eventi culturali… ce n’è davvero per tutti i gusti. E non solo per intrattenere i turisti che sceglieranno Predaia per le loro vacanze, ma anche per i tanti residenti che abbiano voglia di trascorrere serate in compagnia o pomeriggi all’aria aperta.

Il libretto è stato distribuito su tutto il territorio comunale ed è consultabile anche dal sito internet del Comune.