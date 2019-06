Disabili: il Comune di Trento sacrifica gli stalli riservati anche per i traslochi

Non c’è rispetto per i diritti elementari dei disabili nemmeno più nella civilissima città di Trento.

Quando parliamo degli stalli riservati alle automobili che trasportano persone con scarsa mobilità, sappiamo già la battaglia alla quale quotidianamente queste persone, in tutta Italia, sono sottoposte per trovare libero un posto che secondo le leggi dello Stato ma anche secondo le regole morali e civili gli spetterebbe di diritto. Che questi diritti, poi, vengano negati addirittura dalle istituzioni diventa un paradosso!

Questa volta abbiamo notato la presenza di un cartello dei traslochi a Trento in via Grazioli, all’altezza della farmacia comunale, che avvisa che uno stallo per la sosta delle auto dei disabili sarà impiegato per espletare, dalle 12 alle 20 di domani, le operazioni di trasloco e verosimilmente per parcheggiare l’automezzo che occorrerà per il trasloco. Visto che c’è anche una comoda rampa per le carrozzine, immaginiamo sia il posto perfetto per fare un trasloco ed andare su e giù con gli arredi senza temere i dislivelli del marciapiede.

Ovviamente l’impresa dei traslochi avrà ricevuto la necessaria autorizzazione dal Comune di Trento, così come analoga autorizzazione era stata rilasciata, qualche tempo fa, per una manifestazione pubblica in via S. Croce sempre a Trento (link all’articolo) ed in quel caso negli stalli dei disabili furono ammassate delle barriere.

Che questa mancanza di sensibilità la esprimano spesso i cittadini non disabili, con i loro comportamenti errati, è un qualcosa che dispiace, ma se le stesse istituzioni, che dovrebbero essere le prime a dare il buon esempio ed a rimuovere gli ostacoli tra i cittadini, favorendo una civile convivenza si comportano così, allora cosa rimane da fare?

Questa è già la seconda volta che il Comune di Trento autorizza l’occupazione degli stalli per la sosta delle auto dei disabili, eppure, su via Grazioli di stalli con le strisce blu a pagamento ce ne sono veramente tanti, anche vicini a quelli riservati ai disabili, bastava riservarne uno e perdere l’incasso di quella mezza giornata per le soste a pagamento, tanto sarebbe stato certamente ripagato dal canone di occupazione di suolo pubblico previsto dall’autorizzazione al trasloco.