A Campodenno s’impara l’inglese giocando a calcio

Giocare a calcio imparando l’inglese e divertendosi. L’Us Bassa Anaunia, in collaborazione con l’Asd Predaia, organizza un camp in inglese per ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni che si terrà al centro sportivo di Campodenno in località Salvez dall’8 al 12 luglio.

Il camp è ideato per dare la possibilità a giovani calciatori di tutti i livelli di giocare a calcio imparando la lingua inglese.

Ogni giorno, infatti, saranno affrontati diversi temi tecnici con esercitazioni ideate dalla Celtic Soccer Academy, che consentiranno a ognuno di migliorare le proprie abilità attraverso pratiche individuali e di gruppo, con allenamenti diretti da allenatori scozzesi.

Pubblicità Pubblicità

Il corso include didattica in lingua inglese, test di abilità, analisi tecniche di gioco e sviluppo delle abilità coordinative.

La giornata tipo comincia tra le 8.30 e le 9 con l’arrivo al campo. L’allenamento inizia alle 9.30, con pausa merenda dalle 10.45 alle 11. Alle 11.45 ci si fa la doccia e c’è un attimo di relax prima del pranzo, previsto per le 12.30. Alle 13.30 hanno inizio le attività ludiche e il corso in lingua inglese, mentre alle 15.30 comincia l’allenamento pomeridiano. Alle 17.30 tutti sotto la doccia, alle 18 il camp chiude.

Per informazioni e iscrizioni basta chiamare Stefano al numero 334-6915147 oppure accedere al sito www.usbassanaunia.it o www.cfcamp.it.