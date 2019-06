400 cani abbandonati durante il primo weekend d’estate

Se cercate un modo per non annoiarvi ecco Zen un cucciolo di tre mesi di due chili e mezzo che sembra che pensi cosa fare per farvi divertire: salta, gioca, fa gli scherzi e gli agguati ed è sempre in cerca di coccole.

Peck e un maschio, incrocio di Border Collie, nato il primo dicembre 2017, in stallo da quando era piccolo, castrato, pesa circa 16 chili.

Non ha mai avuto alcun problema, è cresciuto con i bambini che adora e una gatta che l’ha accudito sin da piccolo.

Mai litigato con nessun cane, mai avuto problemi alimentari o altro.

Essendo per lo più un pastore è molto amante della famiglia, ama la natura e correre, ma non si allontana fuori dalla vista anche se libero.

Sempre stato in casa. Molto affettuoso, lo chiamano nei dintorni ‘il cane “abbraccione”.

E’ in cessione gratuita agli amanti degli animali per problemi di salute della stallante che non le consentono più di seguirlo.

Per Zen e Peck telefonare a 393-4571252. Entrambi si trovano in stallo a Brentonico e saranno affidati dopo la visita di pre e post affido.