Si sono svolti a Merano i Campionati Regionali di Salto Ostacoli 2019

I tifosi della Dolomiti Energia – Aquila Basket Trentino sono sempre stati particolarmente affezionati alla propria squadra ed ai giocatori.

Un supporto costante, che è cresciuto sempre più negli ultimi anni.

Nonostante le numerose iniziative create ad hoc per coinvolgere i fan promosse dalla società trentina, soprattutto ai giovanissimi mancava uno spazio per commentare, condividere news in modo ironico ma, se necessario, anche più serio.

Circa tre mesi fa, ha fatto capolino su Instagram una pagina che ha subito ottenuto un grande successo: @illonzoneda30.

La particolarità di questa pagina, oltre all’essere ovviamente riferita a Dominique Sutton, un giocatore che i tifosi hanno sempre saputo apprezzare e che ha fatto la storia del team bianco nero durante le scorse stagioni, sta nell’essere riuscita a creare un format che unisce alla perfezione ironia e realtà.

Tra meme, video, pagelle e notizie sono già circa 1700 i seguaci di questo account: tra loro, anche alcuni giocatori dell’Aquila ma non solo.

#WeWantLonzoneBack è stato l’hashtag che ha permesso a questo account di farsi notare persino da Dominique Sutton in persona, che ha condiviso sul suo profilo ufficiale uno degli ultimi meme di questa pagina. La foto in questione, che ritrae il giocatore in veste di “Re di Trento”, ha scatenato una serie di rumors e di voci di mercato su un suo possibile ritorno in Trentino che sono arrivati fino ai maggiori siti di basket italiani.

Con il mercato in pieno svolgimento, e anche grazie a questo account, i fan trentini hanno trovato il modo di dare voce ai loro desideri per la prossima stagione: tenere Craft, far tornare Sutton e creare un team che sappia volare in alto facendo emozionare i propri fan.