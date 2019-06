Oggi è il «Tax Day» la giornata nera per gli italiani

Ogni azienda, ogni negozio, produttore e piccolo artigiano sta ampliando le proprie prospettive di vendita attraverso l’apertura di un e-shop, ovvero di un negozio virtuale, a volte basandosi sul proprio sito altre volte affidandosi a piattaforme già esistenti.

E la risposta degli utenti del web è incoraggiante, infatti sempre più persone utilizzano il web per i loro acquisti.

Chi per comodità, chi per l’ampia scelta di prodotti, che per la convenienza: tutti hanno un motivo per acquistare online.

Ma è davvero così conveniente? Ed è sicuro?

Effettivamente ci sono molte critiche rivolte al mondo dell’e-commerce, dalle truffe, alle regole poco chiare, al danno che accusano i piccoli negozianti.

Seguendo alcuni accorgimenti e consigli però, tutte le parti in causa possono usufruire al meglio di questo strumento dal potenziale infinito: internet.

Partiamo dalla sicurezza: quando facciamo shopping online infatti mettiamo in rete i nostri dati sensibili. Proprio per questo dobbiamo essere sicuri del servizio che stiamo utilizzando. Review, policy su resi e rimborsi, assistenza e garanzie: tutti questi elementi sono degli indicatori riguardo l’affidabilità del sito.

Un buon sistema per conoscere le recensioni di un’azienda o una piattaforma online è TrustPilot che raccoglie le review di utenti da tutto il mondo e rilascia certificati di garanzia ai siti più affidabili.

Naturalmente quando effettuiamo un pagamento affidiamoci anche a servizi sicuri come PayPal o il proprio circuito bancario.

Ma soprattutto non effettuiamo mai pagamenti quando siamo connessioni ad una rete Wi-Fi pubblica almeno ché non siamo connessi attraverso un servizio come le VPN, connessioni schermate ed ultra sicure.

Chiarita la questione sicurezza passiamo ad un altro aspetto fondamentale, la convenienza.

Effettivamente online è possibile trovare sconti, offerte e una disponibilità di prodotti che difficilmente in negozio è possibile trovare.

La cosa fondamentale è saper cercare e soprattutto aspettare il momento giusto.

Monitorate i prezzi per un po’ finché non troverete l’offerta giusta per voi! Inoltre potete anche iscrivervi a newsletter di negozi e servizi: molto spesso riceverete sconti e coupon sui prodotti attraverso le mail!

Non solo Black Friday poi, i saldi online iniziano prima rispetto ai corrispettivi negozi tradizionali.

Meglio dunque approfittarne! Inoltre il risparmio è anche nella consegna: spesso le spedizioni sono gratis superata una certa cifra.

Decisamente più comodo e conveniente rispetto a viaggio in macchina e parcheggio.

Se siete interessati al vintage e all’artigianato poi, affidatevi a servizi come Etsy e Depop, risparmierete, avrete la possibilità di acquistare pezzi davvero unici a prezzi convenienti e allo stesso tempo darete la possibilità a piccoli artigiani di far conoscere i loro prodotti.

Anche se è vero che una passeggiata in centro, tra vetrine e boutique, ha tutto un altro sapore, forse potremmo usare il tempo guadagnato con lo shopping online per recuperare un po’ di socialità!