Il rugby va in meta contro gli stereotipi

All’Asics Firenze Marathon stadium la domenica non si è aperta all’insegna dei miracoli ma, nonostante la permanenza nell’ultima posizione, il GS Valsugana è riuscito comunque a togliersi qualche soddisfazione.

Il primo podio del weekend è merito di Dace Steinerte, che nel lancio del peso ha conquistato il secondo posto con una gittata di 51.22m.

Medaglia di legno per la lettone Laine Donane. Nel lancio del giavellotto non è riuscita a oltrepassare i 50.57m, purtroppo a soli 78 cm dal terzo posto, conquistato da Luisa Sinigaglia della Bracco Atletica Milano.

Pubblicità Pubblicità

Benchè due splendidi risultati, il podio è rimasto un miraggio. Patricija Muravjova purtroppo è andata male anche la domenica

Se nella giornata precedente si era salvata strappando un penultimo posto nel salto triplo, questa volta il salto in lungo non ha lasciato scampo. Ultimo posto a 5.23m, a soli 6cm da Cecilia Rinaldi del team Atletica Studentesca Rieti.

Fortunatamente i piazzamenti in fondo alla classifica non sono stati così frequenti come nella giornata di sabato.

L’unico penultimo posto conquistato ha riguardato la staffetta 4×100 donne.

Il quartetto Grieta Grizite, Sintayehu Vissa, Marija Nedvedeva e Alice Zenari ha concluso i quattro giri in 3:57.66 min, a pochissimi centesimi di differenza (3:56.51 min) dalla squadra di casa, l’Atletica Firenze Marathon, classificatasi al decimo posto.

In questo weekend il penultimo posto per la talentuosa atleta di Mezzolombardo Alice Zenari è stato un ostacolo insormontabile.

Sintayehu Vissa si è consolata invece con un dignitoso nono posto nella 800m (2:12.46 min)

Nei 5000 m non c’è stata storia: ha dominato Marta Zenoni. L’atleta bergamasca dopo essere salita sul gradino più alto del podio nei 1500m, si è confermata imbattibile anche su distanze più lunghe.

Fra le altre atlete spazzate via era presente anche l’atleta della società trentina Jelena Abele arrivata undicesima sulle quattordici in gara.

Un balzo in avanti è stato compiuto da Nora Kigure. Dal penultimo posto di ieri nei 100m, è riuscita a piazzarsi quartultima nei 200m con un tempo di 25.12s.

Nel salto con l’asta Gloria Riva non è riuscita a scavalcare il muro dei 3,90m che le sono valsi il nono posto.

Fra gli altri atleti Andrew Howe si è confermato degno del suo nome, prendendosi gran parte dei meriti nella vittoria della staffetta 4×400 composta inoltre da Giorgio Trevisani, Riccardo Filippini e Matteo Bianchini con un tempo di 3:11.51 min. Nella 200m semina il resto del gruppo, tagliando il traguardo in prima posizione in 20.95 s.

Nei campionati di società femminile domina la finale oro l’Atletica Brescia 1950 con ben 209 punti conquistati.

Nel maschile è l’Athletic club 96 di Bolzano a fregiarsi del titolo di migliore società maschile d’Italia, staccando di undici punti (177 contro 166) i favoriti dell’Atletica Studentesca Rieti. Il GS Valsugana non riesce ad andare oltre i 94 punti che sono loro valsi l’ultimo posto.

Nonostante i risultati non di certo brillanti il presidente e allenatore Mauro Andreatta del GS Valsugana commenta così: “È stata una bella finale. Peccato per noi, ma a fine marzo non sapevano ancora che finale facevano e dove giocavamo, per cui abbiamo dovuto fare una squadra all’ultimo momento. Le ragazze presenti oggi hanno dato il massimo e sicuramente ci vedrete in finale oro anche l’anno prossimo”.

Le ragazze non sono riuscite a portare a casa molte medaglie, ma hanno vinto a livello umano. Per la loro simpatia e allegria erano già sul podio, al 14° posto nazionale, che alla fine non è poi così male.