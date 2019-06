Cestini introvabili e rifiuti abbandonati: i cittadini di Cristo Re si lamentano

«Sono un cittadino residente in Piazza G. Cantore a Trento. La mia, per segnalare le condizioni dei pochi cestini raccolta immondizia nella mia zona» – Comincia così la lettera di un residente del quartiere di Cristo Re che segnala alcuni disservizi nella zona.

Da due giorni uno dei pochi cestini presenti in zona (una scuola, un supermercato, tre banche, una farmacia, quattro bar, numerose attività commerciali e tanti residenti), ad esclusione di quelli del parco, è in queste condizioni (vedi foto).

«Recentemente, l’azienda addetta alla raccolta dei rifiuti in città, – aggiunge il residente – nessuno ha mai capito la motivazione, ha rimosso la maggior parte dei cestini esistenti nelle nostre strade. Pertanto, attualmente, per tutto il Corso Alpini hanno lasciato uno/due cestini, nei pressi delle fermate dell’autobus, un cestino in tutta Via Stoppani, uno in Via Bresadola e qualcuno intorno alla chiesa di Cristo Re. A mio avviso, questa scelta, sciagurata, di depotenziare la presenza di contenitori raccolta immondizie, porta inevitabilmente ad avere una città più sporca».

Il cittadino segnala anche che è sempre più frequente vedere cittadini/turisti che si guardano intorno per intercettare qualche cestino, che non si trova neanche a morire, per depositare fazzolettini, pezzi di carta e quant’altro…

«Per non parlare dei numerosissimi proprietari di cani (lo sono anch’io), che con tutta la buona volontà, – continua – dopo aver raccolto le deiezioni dei propri animaletti, non sanno dove depositarle e sono costretti a portarsele a casa…»

«Ovviamente, – conclude il cittadino – non tutti sono propensi a portarsi il “trofeo” a casa ed ecco che le “cacche” o si raccolgono e si depositano per strada o, nella maggior parte dei casi, restano in bella mostra a fare da ornamento alla nostra bella città… con il rischio concreto che esse, quando annusate da altri animali, possano veicolari batteri e/o virus, pericolosissimi per la salute dei nostri quattro zampe. Oltretutto, con il caldo torrido delle recenti estati, non penso si possa continuare così».