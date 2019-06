Calliano, segnalati dieci ragazzi per possesso di droghe leggere

Si intensificano i controlli dei Carabinieri delle stazioni e altri Reparti dipendenti la Compagnia di Rovereto, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale di Trento per l’inizio dell’estate.

E’ in questo contesto, che la serata del 12 giugno 2019 a Besenello, ha visto impegnati i Carabinieri della Stazione di Calliano, competente per territorio, supportati dai colleghi della Stazione di Villa Lagarina e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rovereto in controlli straordinari mirati da una parte alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dall’altra alla prevenzione e repressione delle violazioni inerenti agli stupefacenti.

In un giorno non propriamente “festaiolo” considerato che si tratta di un mercoledì e non vi sono ricorrenze particolari, forse alcuni giovani pensavano di essere più tranquilli in quella che è una pericolosa forma di devianza, più che di svago e evasione, visto che solitamente i controlli delle forze dell’ordine vengono concentrati maggiormente in occasione dei fine settimana o di ricorrenze per le quali è consuetudine vi sia un maggior presenza di persone che cercano il divertimento.

In questo caso non hanno fatto i conti con i locali Carabinieri che incrementando sin dai giorni precedenti le attività di riscontro informativo e di proiezione esterna, riuscivano ad individuare un luogo all’aperto ove cui alcuni giovani erano soliti trovarsi per trascorrere momenti assieme, e fin qui nulla di strano, ma dove, in più facevano uso di sostanze stupefacenti quali marijuana e hascish.

Avendo raccolto questi elementi i Militari hanno deciso di eseguire il controllo di tali giovani, nella sera in questione, trovando un gruppo di una decina di ragazzi.

Grazie ai minuziosi controlli sono riusciti a individuare alcuni di loro che erano in possesso di sostanze stupefacenti.

Si tratta di piccoli quantitativi di hascisc e marijuana che sono però bastati per inoltrate una segnalazione nei loro confronti al Commissariato del Governo di Trento, competente per le violazioni amministrative connesse al possesso di modiche quantità di sostanza illecita, con il conseguente sequestro amministrativo del narcotico rinvenuto.