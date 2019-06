Esce di strada a Vermiglio, muore sul colpo centauro

Ennesimo scontro fra un’autovettura e una moto sulla retta all’altezza dell’area di servizio Repsol di Commezzadura.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 e ha visto impegnati 15 vigili del fuoco, 3 mezzi, e due ambulanze della croce rossa e di Trentino emergenza.

Ad avere la peggio un centauro di 52 enne che è stato ricoverato all’ospedale di Cles in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avuto il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente per capire le eventuali responsabilità dei due conducenti dei mezzi.

