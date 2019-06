Weekend di musica, sport e buona cucina a Denno con la Sagra dei Ss. Gervasio e Protasio

Prende ufficialmente il via questa sera la Sagra dei Ss. Gervasio e Protasio a Denno con musica, sport, buona cucina, sfilate di trampolieri e tanto divertimento e sorprese nei vari portoni. Saranno questi gli ingredienti principali dell’edizione 2019 di uno degli eventi clou dell’estate nonesa.

Una festa che seguirà il filo della tradizione, con i consueti stand gastronomici e diverse proposte musicali ad animare le vie e le piazze del paese, oltre agli appuntamenti fissi con i tornei di calcio e pallavolo e il mercato della domenica.

Non mancheranno comunque le novità, che quest’anno renderanno la sagra ancora più curiosa e meritevole di una visita. Portoni a tema, lotterie, dimostrazioni della lavorazione del latte e angolo degustazione di formaggio e ricotta, vini di produzione locale, laboratori, opere di artisti locali esposte nei vari portoni, evento demo delle spinbike e la parata di trampolieri accompagnati da percussioni, musica e colori. Spettacolo messo in scena, o meglio in strada, a cura del “Teatro dell’Aleph” che concluderà la manifestazione.

Tutti i portoni, con le loro variegate proposte gastronomiche che spaziano dal pesce al menù vegano, dal menù alpino agli immancabili tortei de patate, fino agli strangolapreti e alle specialità emiliane, saranno aperti a partire dalle 19 di oggi e domani.

Come sempre la Pro Loco sarà attiva a orario continuo con il portone dei dolci, che quest’anno si trasferisce nel portone di casa Fedrizzi , con entrata di fronte all’ingesso principale della chiesa, e ospiterà una caricaturista a disposizione degli ospiti.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Denno, in collaborazione con tutte le associazioni del luogo e l’amministrazione comunale. Da sempre e con grande orgoglio, infatti, la Pro Loco, le associazioni, l’amministrazione comunale e gli sponsor abbracciano il “progetto sagra” e lo sostengono. Contributi indispensabili, i loro, per portare avanti questa tradizione.

“Un ringraziamento speciale – ci tiene a concludere la Pro Loco – va a tutti coloro che con il proprio impegno consentono al nostro paese di mettersi in “bella mostra” con i tanti visitatori presenti alla sagra. Una festa che negli anni ha raccolto consensi crescenti, affermandosi non solo per le numerose proposte ma anche per l’ospitalità riservata a tutti e l’ottima cucina”.