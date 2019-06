Manodopera per la raccolta della frutta? Fra poco tempo non servirà più

Con la fine dell’anno scolastico 2018/19 la Polizia Stradale di Trento stila un primo bilancio del semestre in corso relativo ai controlli agli autobus scolastici effettuati, in provincia, dal 01 gennaio 2019 alla data odierna.

Scopo del servizio, fortemente apprezzato dai genitori nonché dagli organi scolastici, è quello di verificare, prima della partenza, l’idoneità dei conducenti e dei mezzi utilizzati per accompagnare le scolaresche di questa provincia in gite più o meno lunghe a mezzo autobus.

Dall’inizio dell’anno corrente ad oggi, 15 giugno 2019, sono stati controllati 120 autobus scolastici con l’impiego totale di 79 pattuglie automontate.

Sono state in totale elevate 20 contestazioni al codice della strada per inefficienze varie ai mezzi.

Tra queste la Polizia stradale segnala 2 patenti ritirate in ragione della violazione -art.179/2 c. d. s., mancato inserimento carta del conducente, che prevede il ritiro immediato della patente per la futura sospensione della stessa da 15 giorni a 3 mesi nonché la sanzione amministrativa di 868 Euro, non passibile di riduzioni in ragione del ritiro immediato della patente; 4 violazioni di cui all’art.174 c.d.s. per mancato rispetto dei tempi di guida e/o riposo da parte del conducente.

In questi 6 casi è stato necessario, per far partire la scolaresca, attendere l’arrivo di altro autista in sostituzione di quello originariamente assegnato per il viaggio.

In altri 2 casi è stato necessario, in ragione di inefficienze ai dispositivi di equipaggiamento del mezzo, far intervenire altro autobus sostitutivo per permettere la partenza della gita.

Nonostante la chiusura delle scuole per le vacanze estive i controlli continueranno comunque, anche se con minore frequenza, per i viaggi organizzati per i cd. “Grest” (gruppi estivi).