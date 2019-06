Arriva in Italia il calabrone asiatico che può uccidere

Vodafone annuncia che il problema è stato risolto.

Nel merito – si legge in una breve nota del servizio stampa di Vodafone – l’azienda ha inviato il seguente sms a tutti i clienti: «Gentile cliente, il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla nostra rete e’ stato risolto nel più breve tempo possibile. Per scusarci per il disagio ti regaliamo internet illimitato per la giornata di domani»

Il disservizio che aveva colpito quasi tutta l’Italia a partire dalle 14.30 di oggi pomeriggio aveva creato forti disagi.

I problemi hanno riguardato principalmente la rete internet, mentre il telefono di casa funzionava normalmente.

Nel giro di pochi minuti, le segnalazioni di Vodafone down sono cresciute in maniera esponenziale: da poche decine dei minuti precedenti si è schizzati ad alcune migliaia. Sintomo che il malfunzionamento che aveva colpito la rete fissa Vodafone – e in particolare la connessione Internet e la connessione in fibra – non solo era piuttosto importante, ma anche molto diffuso.

Anche in Trentino per molte ore molte reti internet non hanno funzionato.

Il guasto ha colpito la rete casa di Vodafone è stato causato dai DNS (acronimo di Domain Name System, sistema dei nomi di dominio).

Si tratta di uno dei componenti software di maggiore importanza per il funzionamento della Rete Internet, dal momento che si occupano di “indirizzare” le richieste degli utenti verso i server che ospitano le risorse desiderate.

A voler semplificare, è una sorta di indirizzario cui i browser fanno riferimento per instradare la richiesta verso il server corretto e ottenere così le informazioni che gli utenti vogliono visualizzare sul browser. Se i DNS non funzionano il browser non può conoscere quale sia la strada da seguire e la richiesta finisce in time out.