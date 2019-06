Vallesinella: lavori sul Sentiero delle Cascate Alte

Il Parco Adamello Brenta sta per iniziare importanti interventi di manutenzione sul Sentiero delle Cascate Alte di Vallesinella.

Per questo, è stata emessa un’ordinanza di chiusura al transito pedonale del sentiero. La raggiungibili dell’alta valle e dei rifugi non sarà comunque preclusa.

La Vallesinella sarà nei prossimi giorni interessata da lavori e chiusure di alcuni sentieri che, tuttavia, non precluderanno la raggiungibilità dell’alta valle e dei rifugi. A causa dei forti danni causati dalla tempesta Vaia, in attesa delle condizioni per iniziare il ripristino, rimangono chiusi il Sentiero dell’Orso e il Sentiero dell’Arciduca.

Inoltre, con ordinanza del Comune di Tre Ville su richiesta del Parco, è stato interdetto al transito pedonale il Sentiero delle Cascate Alte. Su questo tratto, infatti, sarà effettuato un importante intervento di manutenzione per un suo adeguamento e la sua messa in sicurezza.

La neve e le condizioni meteorologiche non hanno permesso fino ad ora l’apertura del cantiere quindi, in via precauzionale l’ordinanza è stata emessa fino al 20 luglio, ma la previsione è quella di rendere il sentiero percorribile ben prima di tale data.

Le attuali passerelle in legno in salita verso Vallesinella alta, grazie alle quali si possono raggiungere, o addirittura attraversare, le cascate, furono realizzate dal Parco nel 1996 e ora presentano diversi punti di marcescenza. Inoltre, il fondo del sentiero è in diversi passaggi malagevole e invaso dalle radici degli alberi.

Le passerelle saranno rifatte integralmente in larice al naturale, dalle travi portanti a ogni componente.

Saranno rifatte le staccionate rovinate e saranno posizionate nuove protezioni nei punti più pericolosi.

Saranno realizzati dei gradini in legno o in pietra, con i relativi corrimano, per superare tratti impervi mentre alcune passerelle, scale e gradini marcescenti saranno sostituiti. Saranno realizzati dei sistemi di drenaggio e stesi stabilizzati per colmare buche o coprire radici.

Verranno prolungate alcune staccionate per chiudere passaggi critici verso il fiume o verso il bosco e si intaglieranno dei gradini nelle rocce che possono diventare scivolose.

Il progetto è stato elaborato dall’Ufficio Tecnico Ambientale del Parco, che ne seguirà anche la Direzione lavori.

L’importo complessivo di 95.000 euro è stato coperto anche con un consistente contributo del Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento.

Sabato 15 giugno il Parco darà inizio anche alla gestione della viabilità e dei parcheggi in Val Genova e in Vallesinella.

In Val Genova i parcheggi saranno a pagamento tutti i giorni fino al 15 settembre dalle 8.00 alle 17.00 e saranno aperti anche i punti info “Ponte Verde” (solo nei weekend) e “Ponte Rosso” (tutti i giorni). La Casa del Parco Geopark a Carisolo sarà aperta per ora nei weekend mentre dal 2 luglio all’8 settembre tutti i giorni.

In Vallesinella il parcheggio sarà a pagamento tutti i giorni da sabato fino al 15 settembre, dalle 6.30 fino alle 18.30 (fino al 22 giugno con orario ridotto 7.00 – 16.00).

Il servizio di trasporto pubblico, in collaborazione con i Comuni di Pinzolo, Strembo, Tre Ville e le Regole di Spinale e Manèz, prenderà avvio sabato 22 giugno in Vallesinella con il bus navetta Fortini – Campiglio – Vallesinella mentre in Val Genova sabato 29 giugno con il Val Genova Express da Campiglio a Malga Bedole e il Trenino Pinzolo – Ponte Verde.