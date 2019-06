Sicurezza e Confcommercio Trentino: un appello sulla necessità di fare rete con la città

Si è recentemente svolto presso la sede di Confcommercio Trentino un primo incontro con alcuni rappresentanti dei Comitati di Quartiere di Trento.

Il tema era la sicurezza urbana.

Tale tematica è prioritaria per Confcommercio Trentino tanto da aver aperto in seno ad essa un ufficio dedicato, lo Sportello Sicurezza.

Ma la visione d’insieme su un simile problema, come emerso, non può essere confinata al mero ambito dei soci, ma deve fare rete con la città, ed ecco che ne è nato un confronto con i rappresentanti dei quartieri della città di Trento che hanno trovato così un punto di riferimento nel nascente ufficio operativo sulla sicurezza fortemente voluto dalla Commissione Sicurezza di Confcommercio Trentino.

La Commissione Sicurezza ritiene che in tale contesto sarà più agevole per i volontari che tengono alla salvaguardia del loro quartiere poter interagire con le Forze dell’Ordine, al quale lo Sportello Sicurezza fa riferimento, così come ottenere consigli ed assistenza in qualsiasi situazione, tentando di ricostruire quella tranquillità e senso di appartenenza viva al tessuto sociale che negli ultimi anni, per miopia istituzionale piuttosto che per sfiducia nei confronti delle istituzioni stesse, si era persa per strada.

Ora, nel primo confronto tra gli organismi menzionati sono già emerse alcune idee che potrebbero radicalmente cambiare un contesto abitativo trasformandolo in luogo vitale e gradevole, ma soprattutto sicuro.

Una su tutte il monitoraggio degli spazi liberi per le attività commerciali con analisi su quali di esse far confluire sullo specifico ambito territoriale, evitando così il sovrapporsi di molteplici iniziative imprenditoriali tutte simili e, è stato osservato, quasi sempre monopolizzate da persone non trentine o estranee al quartiere.

Su questo Confcommercio può essere di prezioso aiuto, elaborando le segnalazioni dei Comitati di Quartiere per poi tradurle in proposte alle Istituzioni di riferimento.

Un prossimo incontro con i Comitati di Quartiere è previsto per dopo l’estate, ma già ora i referenti potranno fare riferimento allo Sportello Sicurezza di Confcommercio Trentino al numero di telefono 3496723897 o alla mail sportello.sicurezza@unione.tn.it