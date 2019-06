Intitolata all’ex sindaco Sisinio Iob la sala civica del Municipio di Contà

La sala civica del Municipio di Contà porta ora il nome di un sindaco d’altri tempi. Con una cerimonia partecipata ed emozionante è stata intitolata a Sisinio Iob, sindaco dell’ormai ex Comune di Cunevo per ben 21 anni, dal 1964 al 1985, la sala civica del Municipio, che sorge proprio a Cunevo.

In molti non sono voluti mancare a questo momento importante e, dopo un brano introduttivo suonato egregiamente alla fisarmonica da Giorgio Battaini, allievo della scuola musicale C. Eccher, e la benedizione della sala da parte di don Alessio, ha preso la parola il sindaco di Contà Fulvio Zanon, che ha spiegato come la decisione di intitolare la sala all’ex primo cittadino risalga a una delibera del 2015 e ha ripercorso le tappe che lo hanno visto al fianco di Sisinio Iob in ambito amministrativo.

“Sisinio Iob – ha ricordato Zanon – è stato un sindaco lungimirante, scrupoloso e saggio. Era preparato e attento nel portare avanti gli interessi e i bisogni della comunità. Lo ricordo come una persona dal forte carisma, con tanta pazienza, che mi ha sempre incoraggiato dandomi importanti consigli”.

È stata poi la volta delle testimonianze di chi ha vissuto e condiviso momenti importanti della vita con Sisinio Iob, classe 1918, sia in ambito lavorativo come insegnante, sia per quanto riguarda la parte amministrativa.

Il primo ricordo è stato quello dell’avvocato Marcello Graiff, che ne ha presentato la biografia: dalla passione per lo studio fino alla carica comunale, passando per la Seconda Guerra Mondiale e la deportazione in Germania. Senza dimenticare la caratteristica che più lo contraddistingueva: la modestia.

Sono seguiti l’intervento del professor Giulio Visintainer e le testimonianze, presentate dall’assessore alla cultura Barbara Poletti, di Massimo de Poda, Franco Iob, Fabio Dolzani e Alma Cattani, che con Sisinio Iob hanno condiviso esperienze, momenti e ricordi.

Un sindaco che nelle sue cinque legislature ininterrotte ha dimostrato tutte le sue capacità, unite a un grande carisma nella gestione trasparente della cosa pubblica. Il bene comune prima di tutto, l’onestà, la correttezza, l’integrità morale, il risparmio e l’uso misurato e sobrio del denaro pubblico furono i suoi pilastri nell’amministrare.

Furono una miriade le opere pubbliche realizzate. Ogni angolo di Cunevo porta il segno di un sindaco d’altri tempi. E ora anche la sala civica del Municipio, che porta il nome di Sisinio Iob.