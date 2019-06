Fallimento Mercatone Uno: ipotesi pagamento TFR e sospensione dei mutui e finanziamenti personali

Il nostro giornale aveva dato la notizia quasi in tempo reale riportando di una rissa avvenuta in via Maccani stamane alle 7.00

Erroneamente avevamo scritto che ad affrontarsi erano stati dei ragazzi sud americani, invece erano magrebini.

La cosa non sposta comunque una virgola perché si è trattato ancora una volta di un episodio di violenza che a Trento sta diventando un fenomeno piuttosto frequente e preoccupante.

Nella violenta rissa un giovane tunisino è rimasto ferito, in maniera seria ma non grave, a seguito della lite avvenuta appunto questa mattina, poco dopo l’alba, nei pressi del locale da ballo “Club T8” di via Maccani.

I coinvolti, tra i 18 e i 32 anni, sono tutti di origine tunisina, marocchina e naturalizzati italiani.

Sul posto sono intervenute più pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Trento, supportati da altre della Polizia di Stato e Municipale.

Tutti i protagonisti della lite sono stati portati presso il Comando di via Barbacovi, ad eccezione di I.D. 32enne tunisino, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Chiara, con ferite al volto e sul corpo, a seguito delle percosse ricevute.

Dalla prima ricostruzione dei fatti risulta che la lite sia nata all’esterno del locale, per futili motivi, e gli accertamenti eseguiti hanno permesso di appurare precise e circostanziate responsabilità a carico degli implicati, che, in tarda mattinata, sono stati tratti in arresto. I due ragazzi che si sono affrontati erano ubriachi.

Mentre i due uomini, ovvero il ferito e Y.S. 22enne marocchino, sono stati arrestati per lesioni personali aggravate dall’uso di oggetti atti ad offendere, le ragazze S.E., I.M., I.M. tutte 18enni, sono state invece arrestate per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale perpetrati nei confronti dei militari intervenuti.

Le ragazze 18 enni hanno bloccato le macchine delle forze dell’ordine nel tentativo di liberare l’amico assaltandole nel vero senso della parola.

Tutti, saranno giudicati per direttissima all’udienza fissata per domani (14.06.2019) innanzi all’Autorità Giudiziaria Trentina.