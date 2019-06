Brentonico: si allarga la strada del Rocol

Sono partiti i lavori di allargamento della Strada del Rocol. Il vicesindaco e assessore comunale alle foreste Moreno Togni spiega: «In questi giorni, con l’inizio del cantiere per l’impianto irriguo voluto dal Consorzio di miglioramento fondiario di Brentonico e finanziato in gran parte dalla Provincia, verrà allargata la strada nella zona retrostante la casa di riposo.

Il lavoro, quasi interamente finanziato con fondi del Comune, era nei programmi già da molto tempo ed è stato concordato fra l’azienda pubblica di servizi alla persona e l’amministrazione comunale.

La strada, oltre che come secondo accesso per la casa di riposo, servirà anche come entrata al cantiere per l’impianto irriguo e, infatti, sarà realizzata in contemporanea dalla stessa dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto.

Tutto questo grazie alla collaborazione fra Consorzio di miglioramento fondiario e Comune; tra i vari accordi, nel 2018, con l’allora presidente Paolo Zoller era stata stipulata una convenzione per la gestione delle strade rurali. Così si è potuto finanziare l’opera che porterà beneficio a più tipologie di utenti.

La stessa, infatti, porta nelle campagne coltivate nella zona delle frane ma è anche meta per facili passeggiate».

Quella della convenzione con il Consorzio è un’opportunità che permetterà di programmare gli interventi di manutenzione sulle strade, perlopiù rurali, in base alle priorità che saranno stabilite di comune accordo fra Consorzio e Comune. «C’è da dire – spiega ancora Togni – che il Comune di Brentonico ha una superficie molto ampia, circa 57 km quadrati, e una rete di strade cospicua, per un totale di circa 180 km, pari alla distanza per arrivare a Bologna. Ovviamente risulta difficile per il Comune, che può fare i conti su solo 4 operai del cantiere comunale, fare idonea manutenzione a tutta la rete stradale, fra l’altro anche molto articolata e per lo più in montagna».

L’impegno di spesa per la Strada del Rocol ammonta a circa 40.000 euro.