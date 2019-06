Maxi rissa fra stranieri in via Maccani, in tre finiscono in ospedale

Lo scorso anno in Trentino ci sono stati 157 incursioni di orsi con danni a strutture e mandrie e nel 2019 si sono moltiplicati gli assalti contro pecore, vitelli, mucche, asini, anche all’interno delle aziende agricole vicino agli alloggi degli agricoltori o nei pressi dei centri abitati.

E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sui gravi danni causati dai grandi plantigradi alle attività di montagna con rischi per la sicurezza e l’incolumità delle persone che presidiano le montagne.

La situazione – sottolinea la Coldiretti – è diventata insostenibile con casi di documentata aggressività che mettono in pericolo la tradizionale attività di alpeggio delle numerose malghe con danni economici ed ambientali incalcolabili.

«E’ necessario creare condizioni effettive di sicurezza nello svolgimento del proprio lavoro agli allevatori che svolgono un ruolo essenziale di tutela paesaggistica e di presidio del territorio ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel chiedere che il problema sia affrontato ai massimi livelli in un vertice con il Ministero dell’Ambiente per stabilire le misure da adottare a tutela delle comunità montane. Del resto, questa situazione si somma ad una serie di problemi di sovrappopolamento di numerose altre specie, dai cinghiali ai caprioli, dai corvidi alle nutrie, per arrivare ai cormorani negli stagni nelle lagune, che moltiplicano in una situazione di assoluta mancanza di adeguate misure di programmazione un’insostenibile presenza ormai conflittuale con il lavoro agricolo. Gli animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato nei campi in quasi 100 milioni di euro all’anno dalla Coldiretti, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime»

L’assessore Giulia Zanotelli così come il governatore Maurizio Fugatti si schierano a fianco della Coldiretti è innervositi con il ministro all’Ambiente Sergio Costa, che nonostante varie sollecitazioni dalla giunta provinciale, non ha ancora dato il via libera alla cattura dell’orso M49.

L’esponente leghista è esasperata del fatto che si debbano aspettare le lente decisioni da Roma, e non è possibile prendere iniziative sui grandi carnivori in totale autonomia.

Zanotelli sottolinea che in questo modo bisogna sempre tenere alta l’attenzione per quanto riguarda la sicurezza pubblica.

Gli avvistamenti di orsi e lupi vicino ai centri abitati sono sempre più frequenti e gli esemplari più problematici vanno fermati.

Dalla giunta sperano che il ministro Sergio Costa sia veloce nelle risposte.

L’orso M49 è il più problematico fra gli animali selvatici che vivono in Trentino. L’anno scorso era stato il responsabile di quasi la metà dei danni e delle predazioni compiute fra tutti gli animali selvatici.

Quest’anno la musica non è cambiata (dopo essersi svegliato dal letargo ha danneggiato alcune baite private) e catturarlo diventa sempre più urgente, proprio ora che inizia l’alpeggio.

Giulia Zanotelli si era già attivata il 28 maggio in una videoconferenza con i tecnici dell’Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale), ente incaricato a dare il parere per l’eventuale autorizzazione del ministero dell’ambiente.

Da tempo la giunta provinciale di Trento considera l’animale incompatibile con il territorio trentino e soprattutto con l’uomo. Finora l’Ispra ha dato in due occasioni parere negativo.