Decreto Concretezza è legge: Impronte Digitali e non solo per i “furbetti” della pubblica amministrazione

Tra i vari tipi di seta, quella di ragno è considerata un materiale unico, come spiega Nicola Pugno del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica e altro referente scientifico della conferenza: «Il guscio protettivo che i lepidotteri si costruiscono permette loro di schermarsi da elementi nocivi presenti nell’ambiente. La seta è prodotta dai bachi ma anche dagli aracnidi che la impiegano non tanto per proteggersi, quanto principalmente per catturare le prede. Adatta a questo scopo, la tela di ragno possiede straordinarie qualità meccaniche di leggerezza, tenacità e resistenza complessivamente superiori a qualsiasi altro materiale naturale o sintetico finora elaborato. Ha anche proprietà antibatteriche e anticoagulanti, utili sempre in ambito medico».

«Nei nostri laboratori prendiamo ispirazione da piante, animali e insetti per ideare oggetti e materiali che in natura non esistono», aggiungono Motta e Pugno. «Ad esempio le bioceramiche costruite ottenute partendo dagli ossi di seppia o i biopolimeri realizzati dai carapaci dei crostacei, utili per impieghi in medicina come matrici per la rigenerazione degli organi, grazie alla chitina, un componente naturale che può essere utilizzato per il rilascio controllato di molecole che aiutano la ricostruzione. O il pelo di cammello e cachemire, da cui viene estratta la cheratina che viene usato con ottimi risultati per la rigenerazione della pelle. O anche il collagene tratto dalle spugne o da meduse per ripristinare ossa e cartilagini. E addittivando nanomateriali la resistenza e altre proprietà possono migliorare ulteriormente. Utilizzare i materiali naturali è anche un modo per dare impieghi nuovi e pregiati a residui dell’alimentazione umana o della lavorazione industriale in altri settori».

Le conferenze e le scuole estive TICME rientrano anche tra le attività scientifiche del progetto di ricerca Remix – Regenerative Medicine Innovation Crossing(https://r1.unitn.it/remix/) – condotto dal 2017 dal Dipartimento di Ingegneria industriale e finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.

Scopo del progetto è mettere in rete le esperienze, pratiche e conoscenze di ciascuna istituzione che con l’utilizzo di nuovi materiali di origine naturale consentano la produzione di tessuti ingegnerizzati e lo sviluppo di metodologie di lavoro che migliorino i protocolli di ricerca in vitro e riducano la necessità di sperimentazione su animali.

In apertura della conferenza di Trento – mercoledì 12 giugno alle 16.30 al castello del Buonconsiglio, interverrà insieme ai responsabili scientifici anche Luisella Pavan- Woolfe, referente del Consiglio d’Europa, che parlerà della European Silk Route, la nuova via della seta europea che – diversamente dalla più nota Via della seta cinese – collegherà città, regioni, università e musei che si occupano di produrre, studiare la seta o promuoverne la cultura e le tradizioni ad essa collegate.

Gli itinerari della seta potranno toccare anche città che come Rovereto nel passato hanno costruito la propria storia e la propria economia sull’industria dei bachi da seta.