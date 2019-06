Asuc Taio, rinnovato il comitato: Nicola Gilli il più votato

Martedì 11 giugno, presso l’APSP Santa Maria di Cles, è stato presentato il progetto ‘Ri-Alzhiamoci insieme’, lo sportello ideato per fornire una possibilità di supporto, ascolto e sostegno alle persone che convivono con la demenza e ai loro famigliari.

Introduce l’Avv. Laura Flor, Presidente della Casa di Riposo Santa Maria: “Lo sportello sarà dedicato non solo all’anziano presente in struttura, ma anche alle persone esterne. Ricordo che l’Alzheimer è una patologia che non prevede ricovero ospedaliero, ad accogliere questi malati sono solo le case di riposo. Questo progetto è nato in occasione dell’Alzheimerfest, in collaborazione con la Comunità della Valle di Non, con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e con la Provincia Autonoma di Trento. Non a caso abbiamo scelto questo mese per presentarlo, perchè è il mese dedicato a questa malattia; in tutta la provincia si stanno svolgendo parecchie manifestazioni ed incontri sul tema”.

La Presidente Flor procede quindi alla lettura di un brano, particolarmente toccante, tratto dal libro ‘Still Alice. Perdersi. Senza ricordi non c’è presente’ di Lisa Genova. E’ la storia di una neuropsichiatra che viene colpita precocemente da questo terribile male, e lotta per non perdere sè stessa.

Prende la parola il Direttore dell’Istituto, Dott. Luca Cattani: “L’obiettivo di questo incontro è informare dell’esistenza dello sportello, far conoscere la malattia, far conoscere i servizi, avvicinare la gente a questa malattia che ‘ti porta via’. In Trentino attualmente ci sono 8.000 persone affette; l’inserimento in RSA è marginale, in quanto i posti totali su tutto il territorio sono solo 1.500, perciò l’opzione sono i famigliari o la badante. Quando insorge questo problema la famiglia si trova ad affrontare un male che non conosce, non ha strumenti. Lo sportello, per dare supporto, mette a disposizione tre professionisti: una psicologa che opererà le scelte e le modalità del supporto; un’educatrice che si occuperà dei percorsi da affrontare, ed un fisioterapista per aiutare i pazienti nei vari stadi della malattia, anche i più avanzati”.

La Psicologa Anna Daccordo racconta che nelle sue precedenti esperienze: i famigliari si preoccupano solo della salute del proprio caro, senza pensare alle proprie necessità e soprattutto senza rendersi conto che sono proprio loro ad aver maggior bisogno di aiuto. “Chi si prende cura del paziente ha un rapporto bidirezionale: se sta bene il malato, sto bene anch’io. Ma invece il benessere passa attraverso chi si prende in carico la persona, deve conoscere la cura adatta a lui, e deve riuscire a combattere la rabbia, i sensi di colpa, l’impotenza che li affigge. Non bisogna tenersi tutto dentro, si corre il rischio di cadere in depressione, si deve chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. E’ compito dello psicologo studiare le strategie adatte a prevenire, per riuscire a conservare le energie e la salute psicofisica, e riuscire a prendersi i propri spazi”.

In assenza delle Educatrici che si occupano del progetto, Samanta Noldin e Barbara Framba, la psicologa spiega al posto loro che il ruolo dell’educatore è quello di far vedere ai famigliari oltre alla malattia, far capire loro che le persone dementi provano ancora emozioni. E’ necessario valorizzare quello che c’è, immergersi nella loro realtà. Inoltre l’educatore dà suggerimenti sull’ambiente dove vive il malato, per esempio in casa ridurre ciò che può destabilizzarlo.

Il Fisioterapista, Nicolò Panza, approfondisce il suo ruolo: “Svolgo il mio lavoro sia all’interno della struttura che presso le abitazioni dei pazienti. E’ difficile ottenere la collaborazione del paziente, specie se la malattia è in stato avanzato. Mi prendo cura non solo del malato, ma studio anche l’ambiente che lo circonda, ed interagisco con le persone che lo hanno a carico. Insieme all’educatore applichiamo le soluzioni migliori, come togliere i tappeti per evitare che inciampino, mettere maniglioni di appoggio vicino al water, alla vasca, ecc. In base alle loro capacità motorie e cognitive usiamo degli ausilii, come carrozzine, girelli, sollevatori, materassi e cuscini antidecubito, ed insegniamo a famigliari e badanti ad usarli. Insegniamo loro anche le tecniche base di mobilizzazione per aiutarli a svolgere le attività quotidiane. Sicuramente avere uno sportello per unire psicologo, educatore e fisioterapista è un valido supporto”.

Il Direttore Cattani puntualizza: “Lo sportello è aperto non solo per coloro che hanno un famigliare malato, ma soprattutto a chi si accorge che qualcosa in un proprio caro non va, e forse è agli esordi della malattia. Proprio per questo motivo si è pensato di istituire lo sportello che offra questa gamma di servizi. Basta telefonare, si verrà ricontattati e, una volta capito il tipo di bisogno, si verrà indirizzati alla figura professionale con la quale relazionarsi per un incontro, sia in struttura che a domicilio. Il primo intervento è gratuito, poi verranno applicate le tariffe a seconda della tipologia del servizio”.

Conclude Laura Flor: “Noi crediamo molto in questo progetto, ci mettiamo energia ed entusiasmo, sarà per noi come una specie di sfida, e siamo pronti ad accogliervi nella nostra struttura insieme ai nostri professionisti per offrire supporto tecnico e consulenza”.

Presenti all’incontro anche la Vicepresidente della Comunità della Val di Non Carmen Noldin, la Consigliera Provinciale Paola Demagri e l’Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Cles Cristina Marchesotti.

Per informazioni chiamare lo 0463/601311 o consultare il sito dell’APSP Santa Maria