Venerdì 14 a Palazzo Assessorile serata sulla toponomastica del Monte Cles

Si svolgerà venerdì 14 giugno, alle ore 20.30, nelle splendide sale di Palazzo Assessorile a Cles, l’evento dal titolo: “La montagna di Cles: toponomastica”. La serata è il terzo evento collaterale organizzato nell’ambito della mostra ‘La montagna di Eugenio Dalla Fior. Dialogo con l’arte di Mauro Larcher e Gianluigi Rocca’ .

Questo incontro, ad ingresso libero, si terrà per presentare il progetto sulla toponomastica della montagna di Cles, nato dalla volontà di non perdere nomi, ancora in uso sino a pochi decenni fa della nostra montagna, che vanno oggi irreversibilmente scomparendo. Il fenomeno investe nomi di singoli appezzamenti, di intere zone o di piccole località, sia in alta che bassa quota.

Grazie al prezioso lavoro dei Consiglieri Comunali Adriano Taller e Diego Pilati sono state realizzate delle bacheche e delle cartine informative sulla toponomastica della montagna di Cles, con l’obiettivo di tenere vivi i nomi che i Clesiani da sempre hanno dato ai luoghi per distinguerli.

Interverrà anche la Dott.ssa Laura Abram, che si è occupata della verifica e correzione della parte linguistica e della trascrizione dei toponimi.

Seguirà la visita guidata alla mostra “La montagna di Eugenio Dalla Fior. Dialogo con l’arte di Mauro Larcher e Gianluigi Rocca”; l’esposizione sarà visitabile fino a domenica 16 giugno 2019.