Una gita nel gruppo del Carega con le Sat di Denno e Val Cadino

Le sezioni Sat di Denno e Val Cadino (Campodenno) organizzano per domenica 23 giugno una gita nel gruppo del Carega.

Il ritrovo è previsto in piazza a Denno alle 6.30 e in piazza della chiesa a Campodenno alle 6.45, per poi partire in pullman direzione Vallarsa e arrivare al parcheggio dell’Ossario.

Da qui inizierà la gita sul tracciato militare “La strada del re” che in circa mezz’ora condurrà a un ponte tibetano di recente costruzione. Si tratta di una comoda passerella che permette il passaggio in estrema sicurezza.

In circa un’ora si arriverà poi al Passo Campogrosso, dove si imbocca il sentiero di salita verso la Bocchetta dei Fondi e il Rifugio Fraccaroli (2230 metri) con la possibilità di salire la vicina cima Carega (2259 metri, a 15 minuti dal rifugio).

Dopo la sosta per il pranzo, nel pomeriggio si scende seguendo il segnavia Sat 108, prima su strada militare e poi per sentiero passando per capanna Sinel, fino a Ronchi di Ala dove ci sarà il pullman.

Per informazioni e iscrizioni (entro venerdì 21 giugno): Angelo 334-7530865, Ernesto 329-1536668, Matteo 349-1225022 per la Sat Val Cadino; Lorenzo 328-2559109, Tullia 339-5632474, Lino 335-8219891 per la Sat di Denno; e-mail: info@satvalcadino.it; presidente@sat-denno.it.