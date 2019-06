La Roma riparte da Pinzolo. Sarà presente dal 29 giugno al 7 luglio

La Roma organizza in tempi record il ritiro in Trentino. Nei giorni scorsi la società aveva presentato un’offerta al comune di Pinzolo, approvata ora dal Consiglio di amministrazione dell’azienda turistica locale.

Dai prossimi giorni cominceranno i lavori nel paese per ospitare la squadra e i tifosi al seguito.

Il ritiro a Pinzolo comincerà il 29 giugno e terminerà il 7 luglio, con la possibilità di rimanere per altri due giorni.

La squadra di Fonseca avrà a disposizione più di una settimana in Val Rendena per mettere benzina nelle gambe in vista dei prossimi impegni in Europa League.

Come ogni anno la squadra alloggerà all’hotel Beverly e nei pressi del centro sportivo Pineta sarà allestita l’area dedicata ai tifosi.

Per la squadra saranno messi a disposizione due campi da calcio: il primo utilizzato per svolgere gran parte delle sedute e per giocare le amichevoli; il secondo impiegato per la preparazione dei portieri e gli allenamenti fisici e individuali. Tra i due prati è situata la palestra.

40 giorni di grande calcio a Pinzolo, che dopo la compagine giallorossa, ospiterà il Benevento (già si sta programmando un amichevole con il Napoli in ritiro a Dimaro) dal 7 al 21 luglio e la primavera dell’Inter fino a primi di agosto.