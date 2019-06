Base jumper illesa recuperata sul monte Brento

7 giorni di conferenze, musica, concerti e dj set, ted-talks, workshops, spettacoli, intrattenimento, corsi, attività all’aperto, bar, cucina e un grande mercato dell’artigianato e dei prodotti emergenti.

Domenica 9 Giugno si è concluso il 10° festival dell’informazione indipendente, una Kermesse che ha visto un successo interessante di pubblico.

In chiusura era previsto l’intervento di Paolo Biondani giornalista de L’espresso e membro del consorzio “Panama Papers”

Paolo Biondani ha parlato di “Giornalismo d’inchiesta e crisi della stampa”

Ha sottolineato come internet abbia rivoluzionato il modo e la libertà di stampa, sottolineando come alcuni centri di potere si stiano riprendendo il controllo delle notizie, per primo google che spesso mostra solo notizie “controllate “ oppure solo quelle “indicizzate dal sistema”

Fino a pochi anni fa, per sapere dove stava la verità, uno doveva acquistare 3 giornali, di diversi indirizzi politici, e fare poi un confronto, ora i giornali di un certo livello ospitano giornalisti di diverse opinioni, e quindi anche seguendo una sola testata ci si può fare un’opinione obbiettiva.

«Bisogna pero’ seguire le firma giuste, i veri giornalisti indipendenti» – ha poi concluso Biondani

Finita la sua interessantissima relazione sono fioccate parecchie domande da parte del pubblico presente in sala.

Fra le domande qualcuno ha chiesto a Biondani se fosse al corrente dello stato di monopolio in cui versa il Trentino Alto Adige grazie all’editore Ebner proprietario dei due giornali cartacei della provincia di Trento ed altri in quella di Bolzano.

Michl Ebner, noto politico alto atesino, ricordiamo è proprietario dell’Adige, il Trentino, il Dolomiten , l’Alto Adige, Radio Dolomiti, e di Media Alpi Pubblicità.

La risposta del noto giornalista e’ stata articolata con soluzioni e previsioni diverse.

Come prima cosa ha confermato che la situazione dell’informazione locale del Trentino non e’l’unica, esiste infatti lo stesso problema in altre regioni.

«Questo e’ dovuto alla crisi della carta stampata – ha spiegato Biondani – perchè alcuni editori con la scusa di salvare le testate e i collaboratori, si creano il loro monopolio informativo locale. Pero’ non e’ quasi mai un discorso di convenienza economica poiché le notizie sulla carta stampata perdono continuamente lettori per colpa della velocità con cui vengono date le notizie locali sulle testate on line che anticipano di 24 ore quelle pubblicate sulla carta stampata».

Il giornalista pone anche il classico esempio: «Prima un lettore acquistava un giornale locale per sapere di un incidente, un furto in casa del vicino, etc, ora lo sa facilmente, gratis e in anticipo su internet. Ad aggravare la situazione è anche la faziosità dei giornali cartacei che viene sempre di più evidenziata dai lettori che così si allontanano dal giornale abbandonandolo».

Biondani prima dei saluti finali ha voluto sottolineare come secondo lui i piccoli giornali locali di provincia saranno destinati a chiudere a favore dei giornali on line meglio strutturati e gestiti da giovani giornalisti motivati e bravi .