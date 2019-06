Stasera su «DMax» i boscaioli trentini dopo la tempesta Vaia

Mercoledì 5 giugno al teatro Sociale di Trento dalle 18.00 si terrà l’Assemblea generale dell’ordine degli ingegneri.

L’evento è aperto alla cittadinanza e al termine dell’Assemblea, alle ore 19 ci sarà lo spettacolo di Lucio Gardin.

Lo spettacolo, totalmente gratuito, durerà oltre un’ora dove i momento di ilarità non mancheranno di certo.

Abbiamo colto l’occasione per fare un paio di domande al grande comico trentino.

Che spettacolo porti mercoledì al Sociale?

«E’ un tipo di spettacolo che solitamente faccio come Funny Manager (il Funny Manager è un format originale inventato da Gardin per le convention aziendali, di cui potete vedere un breve demo qui:) cioè uno slide show con immagini e video che sviluppa in chiave ironica il tema della serata».

Quindi hai studiato la causa?

«Sì in questo tipo di spettacoli c’è sempre dietro un grande lavoro per approfondire il tema».

E cosa hai capito degli ingegneri?

«Il loro lavoro è come una vela a tre lati. Da un lato c’è l’ingegnere, dall’altro il cliente e dall’altro il legislatore. Bene o male sono tutti collegati, e ognuna di queste figure pensa che l’altro sia un cretino. E tutti concordano che quello messo peggio è legislatore. Che impedisce che la vela si gonfi».

Cioè?

«Il problema è la burocrazia. Oggi è meno complicato organizzare un traffico clandestino di scorie radioattive dentro zanne di elefante, che ottenere una sanatoria per una tramezza interna».

Se ti chiedessi “cosa significa fare l’ingegnere in Trentino?” sapresti rispondere?

«(Gardin ride, ci pensa un po’ e poi risponde) Beh, posso dirti che gli ingegneri andrebbero tutelati come gli orsi, ci vorrebbe un progetto Life Ingegnerus perché se lavorano loro, lavorano anche artigiani, elettricisti, falegnami muratori, idraulici ecc. Sapevi che in provincia di Bolzano i lavori nel settore delle costruzioni sono il triplo rispetto alla provincia di Trento? Se vai a Bolzano è pieno di gru, a Trento non ce n’è una, hanno avvistato la scorsa settimana un airone, ma è scappato anche quello».

Prenderai in giro solo gli ingegneri?

«No, non prenderò in giro nessuno. Rideremo dei luoghi comuni, ma lo faremo “con” gli ingegneri, non “contro” di loro. Tra l’altro ho scoperto che l’ordine degli ingegneri è molto tecnologico. E’ il primo a organizzare, per gli iscritti, gli incontri in via telematica. Ora io non ho uno stradario a portata, ma credo che Via Telematica sia abbastanza vicina al centro».