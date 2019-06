Mori: porte aperte alla scuola

La segnalazione è arrivata al numero whatsApp della redazione (3922640625) da parte di alcuni residenti di Rovereto. Questi segnalano la situazione di degrado in cui versa il condominio Varese, in via Paoli 47 in centro a Rovereto.

Nonostante le continue sollecitazioni da parte dell’amministratore sull’esposizione corretta degli imballaggi leggeri (da esporre martedì sera in quanto la raccolta avviene il mercoledì mattina), ormai è diventata prassi esporre gli imballaggi ancora il venerdì mattina, rimanendo in bella vista nella galleria adiacente all’atrio per ben cinque giorni prima del loro ritiro.

Ricordiamo che il soggetto che espone i sacchetti azzurri prima del giorno previsto per la raccolta può essere soggetto alle sanzioni previste nel regolamento comunale.

