La sinistra ha preso in giro i Trentini: nuovo clamoroso autogol di Paolo Ghezzi «essere umano»

L’investimento di ieri pomeriggio di via Bolzano (qui articolo) da parte di una bicicletta che ha travolto una signora appena scesa dall’autobus, è un altra prova dell’insicurezza delle ciclabili cittadine.

Ciclabili sponsorizzate dal centro sinistra e che hanno avuto nel non-sindaco Alessandro Andreatta lo sponsor principale.

Lo scopo era quello di dare un’immagine della città verde, sostenibile, all’altezza delle metropoli del nord Europa.

Pubblicità Pubblicità

Però le cose si possono fare bene o male e Andreatta e le sue giunte purtroppo, sono specializzate nel farle male.

Ne possiamo citare di tutti i colori: dalle ciclabili che attraversano le aree di sosta degli autobus, a quelle che improvvisamente s’interrompono e talvolta riprendono sull’altro lato della strada.

Senza contare quelle ciclo pedonali con pedoni specialmente se anziani o bambini a rischio di investimento.

Quelle si incrociano con l’uscita dai parcheggi dei supermercati o di strade laterali.

Insomma più che un esempio di città virtuosa, Trento dovrebbe essere citata ad esempio di come non si realizzano le ciclabili.

Ma questi sono problemi pratici dei cittadini che non interessano il non sindaco Andreatta e i suoi assessori che preferiscono sciorinare i chilometri di ciclabile, piuttosto che guardarli con spirito critico. Ma non basta.

A questa situazione di pericolo s’aggiungono a volte la maleducazione e la prepotenza dei ciclisti.

Ed allora alle piste ciclabili si preferiscono le strade percorse in qualsiasi senso di marcia.

Gli attraversamenti pedonali diventano ciclabili.

La velocità anche laddove la pista ciclabile divide in due parti il marciapiede, è una prerogativa inderogabile.

Insomma la situazione generale è caoticamente a rischio.

Ed allora perché non si pensa a dei corsi di educazione stradale per tutte le età, obbligatori se si vuol andare in bicicletta?

Codice della strada, educazione civica, rispetto degli altri insomma le materie potrebbero essere davvero tante.

Poi va bene la doccia e lo spogliatoio, come proposto in questi giorni, a disposizione nei luoghi di lavoro per chi li raggiunge in bicicletta, ma ai benefici affianchiamo anche gli obblighi per il bene della comunità.

Poi fermiamoci un attimo sulla progettazione di queste ciclabili obbligate: le strade le abbiamo già ristrette, i marciapiedi già divisi a metà, ma se Trento non ha gli spazi sufficienti per contenere tutto, sospendiamo tutto e smettiamo di fare solo qualunquistica propaganda ambientale e magari cominciamo con tappare qualche vergognosa buca presente in alcune vie della città.