La Giunta valuta la possibilità di aprire nuove sezioni montessoriane nelle scuole del Trentino

La Giunta provinciale valuterà l’ipotesi di estendere già con l’anno scolastico 2019-2020 il metodo pedagogico “Montessori” ad altre realtà territoriali dopo la sperimentazione avviata a partire dal 2016-2017 negli istituti comprensivi Trento 6 e Rovereto est e dal 2017-2018 presso l’Istituto comprensivo Pergine 2.

L’introduzione di ulteriori percorsi di questo tipo – avverte Bisesti – “potrà avvenire solamente a fronte della sostenibilità della domanda in termini di raggiungimento di un numero minimo di studenti utile per l’attivazione della classe e tenuto conto della necessità di garantire la funzionalità delle classi con percorsi ordinamentali“.

Per quanto riguarda i corsi di formazione per gli insegnanti sul metodo Montessori, se ne sta svolgendo uno che si concluderà nell’ottobre del 2020.

Questa la risposta data dall’assessore all’istruzione Mirko Bisesti all’interrogazione 274 presentata da Lucia Coppola (Futura), che chiedeva in particolare alla Giunta di implementare l’apertura delle sezioni Montessoriane anche in altre zone del Trentino, dove la richiesta dei genitori è in continua crescita, come per esempio nella zona Val di Non – Piana Rotaliana.

Coppola voleva sapere inoltre se la Provincia intende promuovere altri corsi di formazione per insegnanti sul metodo Montessori e “se non ritenga doveroso” incardinare nel sistema scolastico pubblico le sezioni montessoriane aperte nell’Alto Garda e Ledro e in Val di Sole “con grande sforzo di genitori ed insegnanti che si stanno facendo carico degli oneri di gestione”.

Che cos’è il metodo “Montessori”: alfabetizzazione emotiva e non solo cognitiva – Nella premessa della sua interrogazione, Coppola spiega che il metodo di insegnamento Montessori, riconosciuto ed applicato in tutto il mondo, mette al centro il rispetto per la spontaneità del bambino. Si basa sull’indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo (entro certi limiti) e sul rispetto dello sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino.

Sempre più genitori, consapevoli della necessità di una preparazione alla vita più ampia di quella offerta dai programmi scolastici tradizionali, principalmente incardinati sull’acquisizione di abilità cognitive, chiedono agli educatori di operare una vera e propria alfabetizzazione emotiva, oltre che culturale, e questo già dalla fase cruciale dell’età prescolare, poiché l’intelligenza emotiva è ormai essenziale tanto quanto le capacità intellettive.

In questo contesto sociale la pedagogia montessoriana sta vivendo un momento di significativa rivalutazione perché, come confermato anche dalle più recenti scoperte, è in grado di valorizzare e sviluppare il potenziale umano, non più unicamente attraverso l’istruzione ma “e-ducando” le potenzialità individuali nel pieno rispetto del piano di sviluppo emozionale.