Il Criminologo.  Una figura affascinante e dibattuta nel settore Giustizia.

I famigerati 38.400 euro che pesano sulla testa di ogni italiano neonati compresi, oggi diventano realtà.

La Commissione europea ha fatto quel passo che tutti attendevano da tempo, avviare la procedura di infrazione contro l’ Italia per il costante aumento del debito pubblico.

Secondo Bruxelles lo Stato italiano non avrebbe offerto garanzie di riduzione nè per il 2018 né per il 2019 e probabilmente non lo farà neanche per il 2020.

Non essendo stato rispettato nemmeno il calo per il deficit strutturale, a Roma viene esplicitamente chiesta una manovra correttiva tra 2 e 3 decimali di PIL, esattamente fra i 4 e 5 miliardi di euro.Conte prende atto dell’avvenuta procedura ma ostenta tranquillità e dice “ ce la faremo, siamo sicuri di non infrangere il patto di stabilità.”

Diverse invece le reazioni dei suoi due Vice Premier: Di Maio scarica le colpe sui governi precedenti in particolare il PD, accuse che Zingaretti rispedisce al mittente come “ battuta che non fa ridere”. Salvini invece nega fermamente manovre aggiuntive assicurando una risposta a Bruxelles, e promette che “quota 100” non si toccherà.

Nel frattempo la Commissione europea si è detta disponibile all’invio di nuovi dati per convincerla a non proseguire con la procedura, Moscovici garantisce a Roma porte aperte. Adesso per l’ Italia ci sarà un mese di tempo in cui si potrà trattare.

Il 13 giugno avrà luogo un Eurogruppo ed infine il 9 luglio tutta la pratica passerà all’ Ecofin.

Se per quella data non avremmo offerto delucidazioni sufficienti per il Bel Paese potranno aprirsi diverse strade: l’avvio vero e proprio della procedura, un rinvio, oppure una sospensione, ovvero vivere in balia dei mercati.

Cinque settimane per vedere se è davvero inevitabile questa procedura di infrazione. A sentire la prima reazione di Conte sembrerebbe di no. Ma saranno i fatti ed i numeri a far decidere Bruxelles.